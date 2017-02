BOURSE—APRÈS 15 MOIS: Le Semdex repasse la barre des 1 900 points

Les bons résultats financiers affichés par plusieurs valeurs cotées sur le marché officiel donnent du tonus à la Bourse de Maurice. L’indice général du marché officiel, le Semdex, a franchi à nouveau hier la barre des 1 900 points et semblait, aux premiers échanges ce matin, maintenir sa tendance à la hausse.

Il faut remonter au 8 octobre 2015 pour voir le Semdex se fixer au-dessus des 1 900 points, soit 1 900,93 points plus exactement. Par la suite, l’indice s’est replié graduellement. Celui-ci a toutefois repris une courbe ascendante depuis quelques semaines et s’est établi à 1 910,52 points à l’issue de la séance d’hier du marché officiel. Cette progression, expliquent des analystes, est due aux résultats financiers encourageants présentés par diverses sociétés cotées, dont certaines ont aussi atteint leurs cours les plus élevés depuis plusieurs mois.

IBL Ltd, qui avait grimpé de 5,6% à Rs 34, hier, s’affichait à Rs 36,50 (+7,35%), deux heures après l’ouverture du marché ce matin. Alteo Ltd a également terminé la séance d’hier avec un bond de 5,6% à Rs 32, soit son cours le plus élevé depuis environ 15 mois. Sun Ltd, qui a affiché des résultats semestriels en nette amélioration, a clôturé la séance d’hier à Rs 40 (+3,4%), soit le niveau le plus élevé depuis 18 mois. Air Mauritius a progressé de 2% pour atteindre Rs 15, son « 5 Month-high ». On retrouve dans ce même registre la société Fincorp, qui a atteint son cours le plus élevé depuis 10 mois et demi, soit à Rs 21.

AXYS RESEARCH: L’achat des actions MCB recommandé

Le département Research d’Axys-group, recommandeà ses clients d’acquérir les actions de la MCB, évalué à Rs 257 et avec un potentiel de croissance de 14% dans les mois à venir. Le Head of Research de cette compagnie, Bavik Desai, écrit que le « Rolling-12 months Recurrent EPS» est calculé à Rs 27.79 (+3%) , ce qui se traduit par une amélioration du Ratio prix / bénéfice (PER) de 8,1 x contre 8,3 fois, et un Rapport valeur / prix (PBV) de 1.25x contre 1.30x. En ce qui concerne les perspectives pour l’exercice 2017, Le Head of Research s’attend donc à ce que la MCB génère plus de 6,5 milliards de roupies en PAT, à l’exclusion des sociétés associées, pour l’exercice 2017, en supposant des niveaux similaires de dépréciation.