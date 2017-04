BOURSE : Des échanges de Rs 3, 1 Mds pour le 1er trimestre 2017

Le Development and Enterprise Market (DEM) a enregistré des échanges totaux de l’ordre de Rs 3,1 milliards au cours du premier trimestre 2017. Les investisseurs étrangers ont assuré pour 36,1 % des transactions totales pendant cette période, mais ont été des vendeurs nets pour un montant de Rs 708,8 millions. Selon un bilan réalisé par la Swan Securities Ltd, le marché boursier s’est maintenu dans le vert au cours des trois premiers mois de l’année. L’indice général du marché officiel, le Semdex, a progressé de 6,9 % pour atteindre 1 933,37 points alors que le Sem-10 a gagné 7,7 % pour s’élever à 371,76 points.

Ces deux indices ont depuis poursuivi une courbe ascendante pour passer à 1 987,79 points et 385,36 points ce matin. Pour ce qui est de l’indice du second marché, le Demex, sa progression trimestrielle a été de 3,4 %, l’indice atteignant 210,35 points fin mars.

La capitalisation du marché officiel pour les besoins du Semdex se chiffrait à Rs 231,1 milliards à fin mars 2017 contre Rs 216,11 milliards à fin décembre 2016. À la mi-journée aujourd’hui, elle s’établissait à Rs 230,5 milliards. S’agissant de la capitalisation pour le calcul du SEM All-share Index, le montant se situait à Rs 358,5 milliards à la fin du premier trimestre, soit une hausse de Rs 20,4 milliards par rapport à fin décembre 2016. Les échanges sur le marché officiel se sont élevés à Rs 2,8 milliards pour la période janvier-mars 2017, montant nettement inférieur à celui du trimestre correspondant de l’année dernière (Rs 4,1 milliards).

Les cinq valeurs qui se sont renchéries pendant le premier trimestre 2017 sont dans l’ordre IBL Ltd (28,7 %), Sun Resorts (13,8 %), National Investment Trust (13,7 %), Cim Financial Services (13,6 %) et Vivo Energy (13,2 %). À la baisse, Go Life International a été la plus en vue avec un recul de 50 %. On observe également le fléchissement de Mara Delta Property Holdings (-12,2 % en roupies mauriciennes).

Le chiffre d’affaires sur le DEM a aussi chuté (de Rs 420,8 millions à Rs 272 millions) quoique l’indice du marché a progressé de 3,4 %. La capitalisation du DEM se chiffrait à Rs 48,9 milliards au 31 mars dernier contre Rs 46,8 milliards au 31 décembre 2016. Des investissements nets de près de Rs 36 millions ont été réalisés par les étrangers pendant la même période.

Les cinq premières valeurs à la hausse ont été dans l’ordre Covifra (110,8 %), Medical & Surgical (38,5 %), ENL Préférence (13,8 %), EUDCOS (11,6 %) et Quality Beverages Co Ltd (11,3 %). Les replis les plus importants ont été Union Sugar Estate (-12,3 %), United Investments (+ 6,7 %), United Bus Service (-5,1 %), Forges Tardieu (-5 %) et Tropical Paradise Ordinaire (-3,2 %). Retenons, par ailleurs, que les valeurs les plus actives, en termes d’échanges, du marché officiel et du DEM ont été le MCB Group (Rs 878 millions) et ABC Banking (Rs 38,7 millions) respectivement.