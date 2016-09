BOURSE DES VALEURS : Le FSB accorde un permis d'opération à 4AX

Deux sociétés mauriciennes, en l'occurrence Capital Market Brokers et Intercontinental Trust Limited, sont parmi les actionnaires de 4 African Exchange (4AX), qui vient de se voir octroyer un permis par le Financial Services Board, l'autorité régulatrice des services financiers d'Afrique du Sud, pour opérer un nouveau marché boursier dans ce pays.

4AX s'est fixée pour objectif de mettre en place une plateforme de cotation pour des compagnies recherchant un marché boursier bien réglementé et capable d'offrir des conditions et coûts de cotation attrayantes. Les promoteurs du nouveau marché boursier veulent surtout attirer des sociétés ayant une capitalisation boursière variant entre 100 millions et 8 milliards de rands. « Nous nous réjouissons de l'obtention de cette licence du FSB. L'Afrique du Sud est un marché dynamique et en croissance, offrant un énorme potentiel aux entreprises. Nous sommes convaincus qu'il y a un intérêt réel pour la création d'une nouvelle bourse des valeurs en vue de développer et approfondir le marché des capitaux en Afrique du Sud », a déclaré Fay Mukaddam, Chief Executive Officer de 4AX.

La nouvelle bourse va côtoyer celle de Johannesburg. Elle aura ses propres règlements de cotation et d'échanges basés sur les critères d'un marché de taille semblable. Les dirigeants de 4AX agiront comme un véhicule facilitant la diversification au niveau de la cotation et agissant comme un moteur pour une vraie inclusion économique. Elle souhaite attirer des sociétés qui recherchent un environnement régulatoire moins onéreux tout en donnant l'assurance aux investisseurs que le cadre réglementaire et de surveillance est suffisamment strict pour pouvoir effectuer leurs transactions et protéger leurs investissements.

Comme souligné plus haut, les sociétés mauriciennes CMB et ITL comptent parmi les six principaux actionnaires de 4AX. CMB est membre de la Stock Exchange of Mauritius Ltd et est réglementée par la Financial Services Commission. En tant que société de bourse, elle a parrainé l'introduction de plusieurs valeurs sur le marché local, dont de grosses sociétés tout récemment. ITL est, elle, l'un des leaders du secteur du Global Business à Maurice. Elle est spécialisée dans les services fiduciaires, de conseils financiers aux entreprises et d'administration de fonds. ITL compte dans son portefeuille des clients de renom, dont des multinationales, des sociétés de capital-investissement, des banques d'investissement ainsi que des individus fortunés. Outre Maurice, ITL opère des bureaux aux Seychelles, en Afrique du Sud, au Kenya et à Singapour.

Les autres actionnaires de 4AX sont : 1) le groupe Maponya, formé par un entrepreneur sud-africain, Richard Maponya, et ayant des intérêts dans le secteur commercial, immobilier, agricole et automobile, entre autres; 2) Global Environmental Markets Limited, société spécialisée dans la création de plateforme boursière électronique; 3) la compagnie NWK, qui compte plus d'une centaine d'années d'opérations dans le secteur agro-industriel en Afrique du Sud; 4) le groupe Pallidus, fondé en 2015 par quatre professionnels du secteur bancaire et dont l'objectif est de faire des investissements stratégiques dans des entreprises de divers secteurs. Le groupe se concentre sur les marchés sud-africains et d'Afrique subsaharienne.

Les dirigeants de 4AX indiquent que le projet de création de nouvelle bourse a déjà suscité beaucoup d'intérêts chez des entrepreneurs et que des demandes de renseignements sur les conditions de cotation sont à l'étude. Selon la CEO, Fay Mukaddam, les procédures sont enclenchées pour que le marché soit opérationnel début 2017.