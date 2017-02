BOURSE: Désinvestissements étrangers de Rs 81,2 M en janvier

Le premier mois de 2017 a été marqué par des désinvestissements étrangers nets de l'ordre de Rs 81,2 millions de la Bourse de Maurice, ce qui porte à Rs 1,3 milliard le montant total désinvesti sur les 12 derniers mois. Selon les données compilées par la Stock Exchange of Mauritius Ltd et reproduites par la BoM dans son dernier bulletin mensuel, la valeur totale des achats de titres effectués par les investisseurs étrangers sur le marché boursier local s'est élevée à Rs 184,4 millions en janvier 2017. Pour le même mois, la valeur des titres vendus s'est chiffrée à Rs 265,6 millions, ce qui laisse un solde négatif de Rs 81,2 millions. Sur l'année se terminant au 31 janvier 2017, les achats et ventes ont été de l'ordre de Rs 4 milliards et Rs 5,3 milliards respectivement.

Le relevé annuel montre que les investisseurs étrangers ont été très actifs en septembre 2016 avec des achats et ventes atteignant Rs 510,3 millions et Rs 677,9 millions respectivement. Cependant, en termes de résultats nets, les mois de juillet (-Rs 452,9 millions) et d'août 2017 (-Rs 326,4 millions) ont été les plus négatifs.

Les données concernant les transactions boursières sur le marché officiel pour la semaine dernière indiquent que les étrangers ont désinvesti un montant de Rs 57,1 millions, renversant ainsi la tendance positive observée pendant la semaine se terminant au 10 février 2017 et marquée par des achats nets de près de Rs 44 millions.

Par ailleurs, à l'issue de la séance d'hier, l'indice du marché officiel, le Semdex, s'établissait à 1 925, 18 points, ce qui représente un gain de 6, 46% depuis le début de l'année. Le SEM-All Share Index a clôturé à 1 923,84 points, soit une hausse de 3,85% depuis début janvier 2017. Le Demex, indice du second marché, affichait, lui, un gain de 1,91% pour la même période.

Parmi les plus-values les plus importantes réalisées depuis le démarrage des activités du marché officiel cette année, on relève ceux d'IBL Ltd (+16,9%), de National Investment Trust Ltd (+13,7%), de SIT Land Holdings Options (+14,4%), de Sun Resorts (+13,2%) et d'ENL Commercial Ltd (+13%).