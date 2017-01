BOURSE : De faibles échanges pour la première semaine

La première semaine boursière de 2017 a été marquée par de faibles échanges, totalisant Rs 64,3 millions, dont Rs 59,7 millions sur le marché officiel. Le SEM-All Share Index a cédé 0,18% pour s’établir à 1 849,32 points alors que le Semdex s’est replié de 0,29% pour se retrouver à 1 803,17 points.

Selon les observateurs, le marché boursier a connu un démarrage plus lent que celui de 2016. D’après AXYS Stockbroking, les échanges ont enregistré une baisse de 11%, comparativement à ceux de la première semaine boursière de l’année écoulée. Cette situation est expliquée par le fait que le 3 janvier dernier, le marché a enregistré un chiffre d’affaires de seulement Rs 1 million, ce qui, précise AXYS Stockbroking, constitue « the slowest day on the Bourse since April 2006 ! ». On note également que les investisseurs étrangers ont assuré environ 56% des transactions totales. Les achats et ventes réalisés par ces derniers se sont élevés à Rs 23,2 millions et Rs 48,3 millions respectivement, soit des désinvestissements de l’ordre de Rs 25 millions.

Les deux valeurs les plus fortement capitalisées du marché officiel, en l'occurrence le MCB Group et la SBM Holdings, ont toutes deux terminé la semaine en repli. La première s’est repliée à Rs 213,25 (-0,8%) et la seconde à Rs 6,50 (-2,1%). La meilleure performance de la semaine est celle réalisée par Air Mauritius (+5,7% à Rs 14,90). On note également la progression du National Investment Trys (+3,6% à Rs 21,85) et de Caudan (+3,1% à Rs 0,99). Pour ce qui est des valeurs hôtelières, New Mauritius Hotels a gagné 1,9% pour terminer à Rs 19,20 alors que LUX* a fléchi de 0,4% pour passer à Rs 59,25. Sun est restée inchangée à Rs 35,15.

Sur le Development and Enterprise Market, les échanges (Rs 4,6 millions seulement) ont été dominés par Attitude Property ( inchangé à Rs 10). Le Demex a perdu 0,25%, terminant la semaine à 202,86 points.

Par ailleurs, United Investments Ltd a annoncé que ses actionnaires ont approuvé l’émission d’actions en numéraire (Rights Issue) pour un montant de Rs 500 millions (53 millions d’actions à Rs 9,50 l’unité). Le titre de United Investments Ltd sera coté « ex-rights » à partir du 17 janvier. Les « Rights » seront cotées à partir du 13 février jusqu’au 17 février 2017.