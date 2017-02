BOURSE : Le groupe MCB à son niveau le plus élevé

Le cours boursier du groupe MCB a clôturé la séance d'hier à son niveau le plus élevé depuis l'introduction de cette valeur sur le marché officiel, atteignant Rs 227, soit une progression de 0,4% par rapport à jeudi.

Avec cette hausse, le titre du groupe MCB a porté ses gains depuis le début de l'année à 5,6%. Les échanges totaux sur cette valeur bancaire se sont élevés à Rs 10,7 millions pour la journée d'hier. Le groupe MCB et Sun Resorts ont été à la base d'environ 74% du chiffre d'affaires enregistré par le marché officiel (Rs 39 millions). On a noté des échanges de 422 500 actions de Sun Resorts sur le « crossing board » à Rs 40 l'unité alors que sur le « normal board », un peu plus de 30 000 actions ont changé de main à Rs 39,80 l'unité. Sun Resorts affichait, à l'issue de la dernière séance hebdomadaire, une progression de 13,2% depuis la reprise des activités boursières début janvier 2017.

Les autres faits marquants hier ont été le renchérissement de SBM Holdings à Rs 7,02 (+0,3%), de Cim Financial Services à Rs 7,72 (+0,3%), de BlueLife à Rs 2,40 (+4,3%), de Caudan Development à Rs 1 (+3,1%) et de Promotion & Development à Rs 97 (+2,1%). Les plus-values les plus élevées depuis le début de l'année ont été réalisées par IBL Ltd (+16,9%), ENL Commercial Ltd (+14,6%), National Investment Trust Ltd (+13,5%), Sun Resorts (+13,2%) et Alteo Ltd ( +13,1%).

Le Semdex a terminé la séance à 1 926,39 points, ce qui représente une hausse de 6,53% depuis début janvier. Le SEM-All Share Index a, lui, gagné 3,9%, s'affichant à 1 924,78 points après les échanges d'hier. Sur le Development and Enterprise Market (DEM), les transactions ont tourné autour de Rs 6,8 millions, l'indice du marché, le Demex, atteignant 206,96 points à la clôture, soit une progression de 1,77% depuis le début de l'année.

Émission obligataire

Par ailleurs, les dirigeants de Sun Resorts et du MCB Group ont tenu à célébrer le succès de la levée de capitaux lancée par le groupe hôtelier à travers une émission d'obligations. Le montant des souscriptions s'était élevé à Rs 5 milliards, soit plus de 50% de l'objectif initial de Rs 3 milliards que s'était fixé Sun Resorts. Pierre Guy Noël, Group CEO de la MCB, Rony Lam, CEO de MCB Capital Markets et Vimal Ori, Chief Operating Officer de MCB Capital Markets ont été reçus la semaine dernière au Sugar Beach Golf & Spa Resort par les dirigeants de Sun Resorts : Arnaud Dalais, président du groupe CIEL, Jean Pierre Dalais, Group Chief executive de CIEL, David Anderson, CEO de Sun Resorts, et Tommy Wong, directeur financier de Sun Resorts, entre autres. David Anderson a remercié la MCB pour son appui à la réussite de l'émission obligataire record qui, a-t-il fait ressortir, « permettra d'assurer une stabilité financière » au groupe Sun tout en l'aidant à aligner sa stratégie de financement avec son plan stratégique de cinq ans.