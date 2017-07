BOURSE: La semaine des records

La semaine boursière a été marquée par la hausse soutenue des principaux indicateurs, le Semdex, indice général du marché officiel ayant franchi la barre des 2 200 points pour s'établir à l'issue de la séance d'hier à un niveau record de 2 210,76 points. Une semaine plus tôt, soit le 21 juillet 2017, le Semdex avait clôturé à 2 168,12 points.

S'agissant des autres indices, on observe une progression soutenue du SEM-All Share Index à 2 156,49 points hier, soit une augmentation de 1,29% pour la semaine. Quant au SEM-10, indice des dix valeurs les plus liquides du marché, il a poursuivi la même tendance, atteignant 432,69 points, ce qui représente une croissance de 2,56% par rapport à son niveau du 21 juillet dernier. L'autre fait majeur de l'activité boursière a été la chevauchée d'IBL Ltd qui, en l'espace d'une semaine, a gagné 17% pour terminer à Rs 51,50. Le titre du premier conglomérat mauricien a enregistré une hausse de 67,2% depuis début janvier 2017. Quant aux deux grosses pointures du secteur bancaire, elles ont été cotées en repli comparativement à leurs niveaux de la veille. Le groupe MCB a cédé 1,1% pour se retrouver à Rs 272 alors que la SBM Holdings a fait un petit bond (+0,3%, à Rs 7,70). Mais on observe que le groupe MCB et la SBM Holdings se sont renchéris de 26,5% et de 16% en l'espace de sept mois.

La dernière séance hebdomadaire du marché officiel a été par ailleurs marquée par des gains d'Automatic Systems (+3,2%, à Rs 65) et de Lottotech (+1,7%, à Rs 6), de Rogers & Co (+1,7%, à Rs 29,30), Belle Mare Holdings (+4,3%, à Rs 35), et de Caudan Development (+2,9%, à Rs 1,05). Les reculs de Sun Resorts (-3,4%, à Rs 42), de Vivo Energy Mauritius (-3,1%, à Rs 140) et de Mara Delta Property Holdings Ltd (-6,8%, à USD 1,38) ne sont pas passés inaperçus.

Outre IBL Ltd, les plus forts taux de progression depuis le début de l'année sont à mettre à l'actif de Fincorp Investment (+34,7%), Vivo Energy (+32,1%), Cim Financial Services (+28,5%), Promotion and Development (+28,4% ), United Docks (+26,2%) et le groupe MCB (+26,5%).

Les échanges totaux sur le marché officiel se sont élevés à Rs 165, 6 millions, axés principalement sur les deux valeurs bancaires (groupe MCB et SBM Holdings), ces dernières assurant environ 47,7% des transactions. Sur le second marché, le Development and Enterprise Market (DEM), le chiffre d'affaires pour la semaine a atteint Rs 830,6 millions, CIEL Textile jouant le premier rôle avec 98% des échanges totaux. Les taux de progression les plus importants ont été enregistrés par Mauritius Cosmetics Ltd (11,5%), Soap and Allied Industries Ltd (+5,1%) et Tropical Paradise Ltd – Préference (+3%). Le Demex a terminé la semaine à 213,47 points (+0,26%).