BOURSE DE MAURICE-SEM : « L'internationalisation du marché bien enclenchée »

La stratégie d'internationalisation du marché boursier mauricien qui a été mise à exécution par la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM) depuis quelques années porte petit à petit ses fruits. C'est ce qu'on fait ressortir dans les milieux concernés au vu de l'intérêt croissant démontré par de nombreux émetteurs de titres étrangers pour se faire coter sur le marché local. Depuis 2009, observe la SEM, des sociétés cotées ont levé des capitaux de l'ordre de USD 4,2 milliards pour financer leurs projets de développement et leur croissance. Parmi ces entreprises se trouvaient des sociétés internationales qui sont déjà cotées sur d'autres marchés, africains en particulier, et qui se sont tournées vers la Bourse de Maurice pour lever des capitaux en devises auprès des investisseurs européens et américains.

« La croissance actuelle et future de la SEM dépendra de plus en plus de la capacité de son marché à attirer la cotation et la négociation de produits internationaux sur sa plateforme », indique la SEM dans un article publié dans son bulletin de mars 2017 et consacré aux derniers changements apportés au cadre régulatoire et aux procédures de “listing” des valeurs sur le marché boursier local. Et la SEM d'ajouter : « Il est important d'introduire constamment des changements différenciés à notre structure réglementaire en vue d'améliorer notre compétitivité en tant que plateforme de cotation et de négociation pour les produits internationaux et de surmonter les contraintes structurelles inhérentes à une petite juridiction. »

Faisant un survol des changements apportés au cadre régulatoire de cotation boursière, la SEM rappelle qu'elle avait, entre autres, introduit de nouveaux règlements en vue de la mise sur pied d'une plateforme afin de faciliter des échanges en devises fortes (dollar américain, euro, livre sterling) sur les titres étrangers cotés, dont des fonds globaux, des certificats de dépôt, des sociétés minières, des titres spécialisés émis par des compagnies opérant dans le secteur du Global Business, des titres de créance spécialisés et des produits indiciels. En 2016, un nombre accru de ces produits ont fait leur entrée sur le marché et 29 des 39 nouvelles valeurs cotées étaient des titres spécialisés (“specialist securities”). Cette tendance, selon la SEM, devrait se maintenir.

Les opérateurs du marché boursier local se réjouissent également des nouveaux produits introduits ces dernières années, en particulier les titres de créance spécialisés, qui se révèlent être des outils alternatifs pour lever des capitaux en vue de restructurer la dette d'une société ou pour accéder à ces marchés offrant des taux d'intérêt plus compétitifs. En 2015 et 2016, 13 nouveaux « specialist debt listings » ont été enregistrés sur propositions venant de sociétés locales et étrangères. La SEM fait entre autres mention de la cotation du premier « Masala Bond » d'un montant de USD 75 millions sur le marché local. Elle estime qu'avec les dispositions fiscales favorables contenues dans le traité de non-double imposition entre Maurice et l'Inde, et concernant les titres de créance, il ne serait pas étonnant de voir d'autres produits spécialisés être cotés sur le marché boursier.

L'intérêt graduel démontré par les sociétés du Global Business à se faire coter en devises internationales sur la Bourse de Maurice est aussi évoqué dans le bulletin de la SEM. À ce jour, 23 Global Business Companies y sont inscrites. Nombre d'entre elles sont également cotées sur des marchés africains, tels le Johannesburg Stock Exchange ou la Namibian Stock Exchange. En sept ans, la plateforme multiple-devises de la SEM a été efficacement utilisée pour lever des capitaux de l'ordre de USD 4,2 milliards. Parmi les valeurs concernées figurent des sociétés internationales qui sont aussi cotées sur des marchés africains.

La SEM annonce par ailleurs que plusieurs mesures ont été prises depuis 2016 pour rendre le cadre réglementaire et opérationnel de la Bourse de Maurice plus flexible et plus attrayant. Les conditions de “listing” ont été assouplies dans de nombreux cas en vue de réduire les délais, les coûts et la gestion des dossiers pour les sociétés ou émetteurs de titres qui souhaitent obtenir une cotation sur notre marché boursier. Les changements apportés concernent également la simplification de l'exercice de soumission des documents relatifs à une levée de capitaux ainsi que des résultats financiers des sociétés. D’autre part, les frais de transaction concernant les Exchange Traded Funds ont été revus à la baisse alors que la Financial Services Act de 2007 a été amendée afin de permettre à des sociétés du Global Business de catégorie 2 d'investir dans des valeurs boursières cotées.

La direction de la SEM note que tous les changements apportés jusqu'ici visent à rendre la Bourse de Maurice plus compétitive. Elle ajoute cependant que le succès des initiatives prises repose sur une collaboration étroite de tous les acteurs de l'industrie.