BOURSE : Le Semtri à un niveau record

L’indice de rendement total du marché officiel, le Semtri, s’est établi à un niveau record lors de la séance d’hier, clôturant à 7052,72 points. L’indice a poursuivi son ascension à l’ouverture du marché ce matin, atteignant 7 061,72 points à 10h30.

Le Semtri est une mesure de l’évolution journalière des cours boursiers des différentes valeurs aussi bien que des réinvestissements des dividendes accordés par les sociétés cotées. Le Semdex, en revanche, ne prend en compte que seulement les changements dans les cours des valeurs cotées. Le Semtri avait pour la dernière fois (8 octobre 2014) atteint son niveau le plus élevé à 7 047,16 points. Depuis le début de l’année, cet indice a progressé de 11,8 %, contre 11,5 % pour le Semdex.

Dans les milieux boursiers, on fait ressortir que c’est sous l’impulsion de quelques valeurs – telles Rogers & Co Ltd (+1,75%), CIM Financial Services Ltd (+1,46%), Omnicane Ltd (+0,81%) et ENL Land Ltd (+0,66%) – que le SEMTRI s’est maintenu sur une courbe ascendante avant d’atteindre son niveau record d’hier. On indique également que la capitalisation boursière du marché officiel était, à la clôture d’hier, à un niveau record de Rs 368,4 milliards.

Selon les données compilées par la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM), c’est IBL Ltd qui affichait le meilleur taux de rendement total pour la période 1er janvier 2017-27 avril 2017, soit 31,49 %. Elle précédait United Docks Ltd (22,33 %), CIEL Ltd (20,63 %), Sun Ltd (19,49 %), New Mauritius Hotels Ltd (19,10 %), Cim Financial Services Ltd (17,08 %), SBMHoldings Ltd (16,94 %), Vivo Energy Mauritius Ltd (16,48 %), Alteo Ltd (15,72 %) et Promotion and Development Ltd (15,71 %).