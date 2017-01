BOURSE : Shivraj Rangasami élu président de la SEM

Shivraj (Kevin) Rangasami, Managing Director de la MCB Stockbrokers Ltd, vient d’être élu à la présidence du conseil d’administration de la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM), succédant à Gopalen Mooroogen de Mauritius Telecom.

Shivraj Rangasami est expert-comptable de formation, étant un Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, UK. Il compte plus d’une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur des services financiers. Il a, ces dix dernières années, occupé des fonctions importantes dans le domaine des marchés de capitaux.

Le conseil d’administration de la SEM est constitué de Sunil Benimadhu, qui agit comme Chief Executive de cette instance boursière depuis 1998, Reedhee Bhuttoo, Head of SBM Secuties Ltd, Dipak Chummun, Group Chief Financial Officer d’IBL Ltd, Nitish Benimadhu, Senior Manager-Capital Markets au sein du group Swan, André Chung Shui, directeur exécutif de LCF Securities Ltd, Dev Kumar Gopy, Chief Investment Officer de la SICOM, Manvendra (Sherry) Singh, CEO de Mauritius Telecom, Jaiyansing Shallen Soobah, Group Company Secretary de Swan, et Donald Ah-Chuen, Managing Director d’ABC Banking Corporation Ltd.

Le conseil d’administration de la SEM est composé de représentants et d’actionnaires de la compagnie gérant les activités de la Bourse de Port-Louis. Le conseil ne peut comprendre plus de dix directeurs, dont au moins deux membres représentant l’industrie.