BOURSE - YOUNG INVESTOR AWARD : Le Queen Elizabeth College enlève l'édition 2016

L'équipe “A” du Queen Elizabeth College (QEC) s'est adjugée l'édition 2016 du SEM Young Investor Award, compétition organisée par la Bourse de Maurice et ouverte aux élèves du Higher School Certificate (1ère année). Les équipes participantes sont appelées à faire des placements sur des valeurs boursières avec un montant fictif de Rs 200 000. Le vainqueur est désigné sur la base du meilleur taux de rendement réalisé pendant les trois mois que dure le concours.

Représentée par Bhanupriya Sookeea, Kusumita Devi Bisnauthsing, Tesha Kelvina Pyneeandee, Tina Devi Seesaha et Bhuvanesha Hullokian, la première équipe du QEC a réalisé une performance des plus remarquables, affichant un taux de rendement de 19,5% sur la période du 1er avril au 30 juin alors que l'indice général du marché officiel, le Semdex, s'est replié de 2,4% au cours de cette même période et que l'indice de rendement total du marché, le Semtri, a reculé de 1,8%. « C'est une performance à faire pâlir de nombreux professionnels spécialisés dans la gestion d'actifs », a commenté Sunil Benimadhu, Chief Executive de la SEM, lors de la cérémonie de remise de trophées, tenue jeudi à l'auditorium Octave Wiehe.

Cette 24e édition du SEM Young Investor Award avait réuni 178 équipes de cinq membres chacune, soit un total de 890 élèves de 101 institutions secondaires de l'île. Depuis son lancement en 1993, la compétition a suscité un intérêt croissant des élèves de première année du HSC, attirant plus de 18 000 participants. Ces derniers, a déclaré Sunil Benimadhu, « ont eu l'opportunité de mieux connaître les rouages du marché boursier, une composante importante d'un centre de services financiers moderne ». Les bourses des valeurs, a-t-il souligné, constituent « d'excellentes plateformes » pour les entreprises de lever des capitaux pour financer leur expansion. Ce sont aussi des plateformes de création de richesses pour les investisseurs et sont des élements-clés dans la démocratisation d'une économie.

L'équipe “A” du QEC a obtenu un prix de Rs 200 000 offert par le groupe MCB ainsi que des actions du groupe valant Rs 12 500, et ce en vue de maintenir l'intérêt des gagnantes pour le marché boursier local. Ces dernières auront aussi la possibilité de participer à une formation en interne pendant une semaine au sein de la MCB.

Le deuxième prix offert par le National Mutual Fund (NMF), qui fait partie du groupe Mauritius Union, est revenu à l'équipe “B” de la Ramsoondar Prayag SSS, représentée par Azhaar Alladutt, Vashill Ramphall, Chavee Ram-Bunhooee, Shashi Jodagee et Pawan Soosagur. Pour encourager encore plus les élèves mauriciens à se familiariser avec les principes boursiers, le NMF a augmenté son sponsoring en 2016. Les représentants de la Ramsoondar Prayag SSS ont décroché un montant de Rs 100 000 (contre Rs 50 000 pour les éditions précédentes) et chacun des membres de l'équipe a obtenu un portefeuille d’actions d'une valeur de Rs 1 000. Pour encourager l’innovation et la digitalisation chez les jeunes entrepreneurs, le NMF leur a remis des tablettes. Chacun de ces candidats va par ailleurs bénéficier d’une immersion d’une journée au sein du département « Savings and Investments » du NMF.

« Nous constatons depuis un certain nombre d'années que les élèves mauriciens optent, dans une très large mesure, pour des études dans les domaines de la finance, de la comptabilité, des services bancaires, légaux et informatiques. Il est clair que l’île Maurice de demain aura un besoin croissant de professionnels dans ces secteurs pour soutenir son développement économique. Le SEMYIA, dans ce sens, contribue largement, et d'une manière sérieuse, à une sensibilisation aux divers métiers entourant la Bourse et ses corollaires. L’île Maurice de demain devra offrir de plus en plus des services pointus aux investisseurs qui voudront utiliser sa plateforme pour atteindre le continent africain », a déclaré Bertrand Casteres, CEO du groupe Mauritius Union.

Notons par ailleurs que le 3e prix (Rs 50 000 offert par la société Aon Hewitt Ltd) a été alloué à l'équipe “B” du Dr Maurice Curé State College, composé de Yoginee Lalljee, Shiksha Rambhursy, Shazmeen bibi Jaunbaccus, Kumaree Jogaruth et Saskhee Sissoagur-Jeewon.