BOXE — AG ÉLECTIVE, AUJOURD'HUI À VACOAS: Ramsamy candidat à sa propre succession

L'Association mauricienne de Boxe (AMB) tiendra son Assemblée générale élective aujourd'hui à 11h, au centre national, à Vacoas. Une assemblée générale qui ne devrait pas être aussi animée que la précédente (mars 2013) à l'issue de laquelle Pascal Telvar avait succédé à Rajiv Rajcoomar. Ce même Pascal Telvar avait été ensuite remplacé, en août 2015, par Indiren Ramsamy. Lors des élections de ce matin, ce dernier postulera pour un nouveau mandat s'il passe le premier tour.

À ce stade, aucun autre candidat déclaré n'a ouvertement fait part de ses intentions de briguer le fauteuil de président. À moins que l'actuel secrétaire, nommément Rajiv Rajcoomar, lui-même ancien président (2005-09 et 2009-13), ne se déclare à la dernière minute. À noter que le comité régional de Vacoas/Phoenix a soumis une nouvelle liste de trois représentants à la fédération lundi dernier, dans laquelle les noms de Rajiv Rajcoomar et de Cassam Khadaroo ont été maintenus. Le troisième représentant est le vice-président de ce comité, Gervais Armoogum.

Hormis le problème rencontré au niveau du comité régional de Vacoas/Phoenix, Indiren Ramsamy a expliqué que l'organisation de ces élections s'est déroulée dans de « bonnes conditions ». Son comité a d'ailleurs eu une première rencontre, le 12 janvier à Vacoas, pour passer en revue la situation avant de se revoir, jeudi dernier, pour cette fois finaliser la liste des représentants des comités régionaux qui seront présents aujourd'hui à l'Assemblée générale élective. Il a aussi été rappelé aux entraîneurs faisant partie de l'actuel comité directeur de l'AMB qu'ils ne pourront plus le faire, et ce, selon les provisions de la Sports Act.

Le président de l'AMB a indiqué que certains entraîneurs ont décidé de ne plus entraîner pour se présenter comme candidat aux élections. En revanche, d'autres ont fait fi des provisions de la loi et ont tout de même été choisis par leurs comités régionaux pour être candidats dimanche prochain. « Cette décision n'est pas la nôtre. C'est une loi sportive du pays et nous devons la respecter. Il y aura désormais un choix à faire et certains ont déjà pris leurs décisions. D'autres ne l'ont pas fait. Soit ils sont entraîneurs, soit candidats aux élections, mais pas les deux à la fois. La fédération n'a eu d'autres choix que de rejeter la candidature des indécis », a-t-il précisé.

La Sports Act sera respectée

Si Indiren Ramsamy dit respecter la Sports Act, en revanche, il trouve dommage que les entraîneurs ne puissent siéger comme membres au sein du comité directeur. « D'un point de vue personnel, je dirai que les entraîneurs sont ceux qui connaissent mieux que quiconque les rouages de la boxe. L'entraîneur est celui qui aide à l'avancement de la discipline. Les entraîneurs régionaux sont ceux qui connaissent le mieux la souffrance d'un boxeur. Raison pour laquelle je suis d'avis qu'ils auraient dû avoir le droit de faire partie du comité », a-t-il fait remarquer.

À la question de savoir si une fédération ne devrait pas être dirigée par des gestionnaires, Indiren Ramsamy a répondu : « je suis entièrement d'accord, mais avoir un mélange de dirigeants comprenant des gestionnaires aussi bien que des entraîneurs aurait fait le plus grand bien pour l'avancement même de la discipline », a-t-il souligné. À noter que les juge-arbitres élus au sein du nouveau comité directeur n'auront plus le droit d'officier lors des compétitions internationales.

Par ailleurs, Indiren Ramsamy a indiqué qu'il sera candidat aux élections aujourd'hui. Il a ajouté qu'il postulera pour un nouveau mandant comme président au cas où il serait élu, et ce, après avoir passé 15 mois à la présidence en remplacement au président élu, Pascal Telvar. Il a aussi précisé que c'est après « mûre réflexion et l'insistance de son entourage », sans compter le soutien de certains membres, des juge-arbitres et autres boxeurs, qu'il a accepté d'être candidat pour briguer un poste pour les quatre prochaines années.

CONFLIT À VACOAS/PHOENIX: Une tempête dans un verre d'eau

Une tempête dans un verre d'eau. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier le problème qui a récemment secoué le comité régional de Vacoas/Phoenix en ce qui concerne sa liste de représentants aux élections d'aujourd'hui. Il convient de rappeler que cinq membres ont officiellement contesté les candidatures de Rajiv Rajcoomar et de Cassam Khadaroo, secrétaire et trésorier respectivement de l'actuel comité directeur de l'AMB. Selon la protestation, ce comité régional ne s'était jamais réuni pour décider des trois membres candidats aux élections. On pensait alors que le comité régional de Vacoas/Phoenix allait émettre une nouvelle liste avec trois nouveaux noms. Or lundi dernier, l'AMB a reçu les noms de… Rajiv Rajcoomar et de Cassam Khadaroo. Le troisième candidat est Gervais Armoogum.

À noter que dans un premier temps, l'AMB avait reçu une protestation anonyme qu'elle n'avait toutefois pas prise en considération. Une deuxième protestation a suivi avec, cette fois, le nom et les signatures des membres contestataires. « Le président de ce comité régional, Jean-Claude Nagloo, n'avait pas signé la protestation, contrairement à son vice-président Gervais Armoogum », a indiqué Indiren Ramsamy. Ce dernier a même été catégorique en indiquant que ce contretemps aurait pu être évité. « En tant que secrétaire de ce comité régional, c'était le rôle de Rajiv Rajcoomar de veiller à ce que les choses se fassent selon les procédures. Or, tel n'a pas été le cas d'où l'intervention de la fédération pour que les règlements soient respectés », a-t-il déclaré.