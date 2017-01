BOXE - AG ÉLECTIVE : La présidence de nouveau confiée à Indiren Ramsamy

Après avoir pris les commandes de l'Association mauricienne de boxe (AMB) en 2015, Indiren Ramsamy a conservé ce poste pour la période 2017-21. C'était lors de l'assemblée générale élective tenue hier en fin de matinée à Vacoas. Si quelques nouveaux éléments se retrouvent au sein du comité directeur, deux dirigeants en vue sont passés à la trappe, à savoir Cassam Khadaroo et Pascal Telvar. Le nouveau bureau, fort de onze membres, tiendra sa première réunion jeudi.

Tenue en présence de Kaysee Teeroovengadum, représentant du Comité olympique mauricien, cette AG élective avait réuni les représentants des onze régions. Toutefois, Savanne, Flacq et Pamplemousses n'étaient représentées que par deux membres, contre trois aux autres régions. Au niveau des candidats, ils étaient 23 à briguer les onze sièges à pourvoir. Reste qu'au fil du dépouillement, quelques candidats, à l'instar de Dany Esmyot, Stevensen Hortense, Stephano Hélène, Ravind Nadooa ou encore Fabrice Lieutier n'étaient pas de la course.

À l'arrivée, Gérard Louis, du comité régional de Port Louis, se retrouvait à la première place avec 25 voix. Il devançait dans l'ordre Bertholino Bancal (21), Indiren Ramsamy (20), Guilbert Matona (18), Jean-François Dick (18), Stenio Sohaduth (17), Jacques Couttee (17), Jonathan Sutton (17), Rajiv Rajcoomar (16), Roméo Caliste (16) et Dominique Rosalba (15). Les deux grands perdants étant Cassam Khadaroo et Pascal Telvar, qui n'obtenaient que 13 voix chacun. Le premier nommé avait agi comme trésorier pendant de longues années, tout en étant le membre le plus ancien du comité sortant. De son côté, Pascal Telvar avait assumé la présidence de la fédération de 2013 à 2015, et était également son représentant au sein du COM.

Un regard sur le bureau actuel permet de constater que Jacques Couttee effectue son retour, après avoir essuyé une sévère défaite lors de l'AG élective de 2013. Il retrouvera d'ailleurs le poste de secrétaire. La confiance a également été placée en des boxeurs qui étaient jusqu’à récemment dans le circuit et qui ont pris leur retraite, à savoir Bertholino Bancal, Jonathan Sutton et Jean-François Dick. Le premier nommé étant même sollicité à la vice-présidence. Par contre, Ravind Nadooa n'a pas réussi son retour, tandis que Guy Auriant, Gervais Armoogum et Jean-Rex Henriette, membres sortants, n'ont pu conserver leur siège.

Au niveau des régions, Rodrigues, Savanne et Grand-Port ne seront pas présentées. En revanche, Curepipe fait le plein avec Indiren Ramsamy et Jacques Couttee, qui occuperont de surcroît des postes de responsabilité. Il est à noter que cette fonction a tiré quelque peu en longueur en raison d'une confusion concernant le nombre de votes. Après des vérifications ayant duré de longues minutes, il a été constaté que Bertholino Bancal se retrouvait avec 21 voix et non 20. La première réunion permettra de coopter des membres et de fixer les objectifs de cette saison.

Le comité directeur 2017-21

Président : Indiren Ramsamy

1er vice-président : Bertholino Bancal

2e vice-président : Gérard Louis

Secrétaire : Jacques Couttee

Assistant-secrétaire : Jonathan Sutton

Trésorier : Guilbert Matona

Assistant-trésorier : Roméo Caliste

Membres : Stenio Sohaduth, Dominique Rosalba, Rajiv Rajcoomar et Jean-François Dick