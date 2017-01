BOXE—AG ÉLECTIVE: Vingt-deux candidats en lice

Ils seront vingt-deux candidats à briguer les onze sièges à pourvoir au sein du comité directeur de l'Association mauricienne de boxe (AMB). Ce sera lors de l'assemblée générale élective prévue dimanche matin (11h) au siège de la fédération à Vacoas. Le nouveau comité sera alors en fonction jusqu'à 2021.

Au bout du compte, toutes les régions seront concernées par cette AG élective. Le flou au niveau de celle de Vacoas-Phœnix a été dissipé au cours d'une réunion tenue le week-end dernier, et les trois représentants de ce comité seront donc Rajiv Rajcoomar, Cassam Khadaroo et Gervais Armoogum.

Une réunion tenue hier soir à Vacoas a permis de finaliser la liste de candidats. Outre les onze élus, quatre membres seront cooptés et devraient être des représentants des boxeurs, des juges-arbitres, du staff technique et au niveau féminin. Cette fonction devrait se dérouler sous la supervision de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique.

En attendant cette AG élective au cours de laquelle les rapports du président et du trésorier seront également présentés, les spéculations vont bon train. D'autant que les entraîneurs rémunérés au niveau de leurs régions ne pourront y participer. Indiren Ramsamy, qui avait pris le relais à Pascal Telvar à la présidence, conservera-t-il son poste ?

À cela, le principal concerné rétorque : « Je suis toujours prêt à apporter mon soutien à cette discipline, que je sois élu ou pas. Le travail doit continuer, comme par exemple l'institution d'une commission juges-arbitres. L'essentiel demeure que le nouveau comité soit soudé et que tous les membres travaillent de concert pour la progression de la discipline. »

Il souhaite par ailleurs que cette fonction se déroule dans la transparence.