BOXE — ARBITRAGE CONTROVERSÉ AUX JO DE RIO: La note des cinq juges comptabilisée ?

L'Association internationale de boxe (AIBA) avait pris la décision, à Rio au Brésil, de sanctionner certains officiels, qui avaient prononcé des décisions contestables lors du tournoi de boxe aux Jeux olympiques. Certains juges et arbitres avaient été même écartés de la compétition après qu'une commission ait revu 239 combats et estimée qu'« une poignée de décisions se sont révélées en dessous du niveau attendu », avait précisé l'AIBA. Les Jeux terminés, l'instance internationale a proposé un « five-judge scoring system », afin d'aider à une amélioration de l'arbitrage et éviter des contestations. Cette proposition stipule que les notes des cinq juges soient toutes prises en considération, contrairement aux règlements actuels ou seule la note de trois juges est comptabilisée. Trois juges qui, précisons-le, sont choisis au hasard.

L'image de la boxe a pris un sérieux coup lors des derniers JO et ce, après la contestation de plusieurs boxeurs, dont l'Irlandais Michael Conlan, battu en quart de finale de la catégorie des moins de 56 kg par le Russe Vladimir Nikitin. Michael Conlan n'avait d'ailleurs pas hésité à dire, après sa défaite : « Les juges sont corrompus, c'est aussi simple que ça. » La défaite la plus flagrante aura été celle du Kazakh Vassiliy Levit face au Russe Evgeny Tishchenko en finale des poids lourds (-91 kg). Tout cela sous le regard du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach !

Face à la contestation, l'AIBA avait trouvé moyen de défendre ses officiels et avait répondu en ces termes : « Sur la corruption, nous voulons réaffirmer qu'à moins de présenter des preuves tangibles et non des rumeurs, nous continuerons d'utiliser tous les moyens […] pour protéger notre sport et notre communauté de juges et arbitres dont l'intégrité est constamment remise en question. Notre organisation ne se laissera pas intimider par des commentaires subjectifs émis par des parties mécontentes. »

La fédération internationale a ensuite décidé de changer de fusil d'épaule pour reconnaître les erreurs et procéder à la mise sur pied d'une commission pendant les Jeux. Il a même été proposé que les notes des cinq juges soient toutes prises en considération contrairement à ce qui se fait actuellement, où seulement trois notes sont retenues. Cette démarche de la commission des juges et arbitres vise surtout à aider à une amélioration dans ce domaine. Dans la même foulée, il a été aussi proposé une révision du fonctionnement de cette commission, aussi bien que la certification des arbitres et juges. Ces changements seront ensuite déposés à l'AIBA dans les semaines à venir avant que les recommandations ne soient entérinées par le comité exécutif.

Il convient de souligner que les changements évoqués avaient été discutés récemment à Lausanne en Suisse en présence du président de l'AIBA entre autres, nommément C K Wu. Une démarche qui vise à confirmer la volonté affichée à Rio pour rendre l'arbitrage encore meilleur, mais aussi de poursuivre avec les idées novatrices déjà implémentées comme permettre aux boxeurs professionnels de participer aux JO, le retrait du casque et les changements au niveau su scoring machine.

Par ailleurs, le président de l'AIBA a aussi déclaré avoir toujours regardé vers le progrès depuis son élection comme président et travailler pour le bien-être des fédérations nationales et de ses boxeurs. « Au cours de sa longue et riche histoire, la boxe a beaucoup évolué pour devenir aujourd'hui cette discipline que nous aimons tous. Je sais aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est la raison pour laquelle, nous tenons actuellement des discussions stratégiques, afin d'établir de nouveaux jalons pour maintenir la discipline dans cette évolution positive. »