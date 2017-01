BOXE- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE : Protestation au sein du comité régional de VC/PH

Alors que l'Assemblée Générale élective de l'Association mauricienne de boxe (AMB) se déroulera le dimanche 22 courant à Vacoas, une protestation a été émise au sein du comité régional de Vacoas-Phoenix. Rien que deux noms ont été soumis au lieu de trois, alors qu'aucune réunion ne s'est tenue pour désigner les trois représentants à l'Assemblée Générale élective. Les noms de ces trois représentants devront donc être soumis au secrétariat de la fédération d'ici lundi prochain.

Jusqu'ici, l'AMB est en présence des noms de deux représentants du comité régional de VC/PH. Soit ceux de Rajiv Rajcoomar et de Cassam Khadaroo, respectivement secrétaire et trésorier de l'instance fédérale. Or, cette instance a également reçu une lettre de protestation de cinq membres de ce comité régional, arguant que ces deux membres ont soumis leur nom à titre individuel, et sans qu'une réunion n'ait été tenue pour les désigner. Face à une telle situation, l'AMB a exigé qu'une réunion de ce comité régional se déroule dans les plus brefs délais et que les noms des trois représentants soient soumis au plus tard lundi prochain.

«Notre désir demeure que tous les comités régionaux soient représentés à l'Assemblée Générale élective. Toutefois, nous ne comprenons pas l'attitude de certains dirigeants du comité régional de VC/PH, alors que tous les autres comités régionaux ont respecté les règlements liés à cette élection», souligne Indiren Ramsamy, président de l'AMB. Ce dernier souhaite que la transparence prédomine au cours de cette A.G élective qui sera sans doute marquée par la présence de représentants du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité Olympique Mauricien.

Il est également à noter qu'une décision a été prise, conformément au Sports Act, qu'aucun entraîneur ne pourra sièger au sein du comité directeur. Pour rappel, plusieurs entraîneurs régionaux avaient été élus au sein du comité directeur sortant. De plus, tout juge-arbitre siègant au sein du nouveau comité ne pourra officier lors d'une compétition internationale. Il est également que le nouveau comité comprendra onze membres élus et quatre membres co-optés.