BOXE-CALENDRIER 2017 : Les championnats nationaux Elite comme première échéance

Un changement est d’emblée intervenu dans le calendrier établi par l’Association mauricienne de boxe (AMB) dans le cadre de cette nouvelle saison. La Ram Ruhee Cup, initialement prévue le 28 courant, a été reportée. La première échéance de la saison sera donc les championnats nationaux Elite qui se dérouleront du 2 au 5 février au Centre de boxe à Vacoas.

« Nous avons procédé à ce changement afin d’établir dès le début de cette saison la liste de présélectionnés en vue des compétitions internationales. Nous souhaitons que de nouveaux éléments se retrouvent au sein de la présélection nationale », explique Indiren Ramsamy, président de l’AMB. Avec ce changement, le déplacement à la Bocksai Cup en Hongrie a été annulé. Quant à la Ram Ruhee Cup, elle pourrait se tenir en mars ou avril.

Il est à signaler qu’aucun boxeur ne sera dispensé de cette compétition nationale. Pour rappel, la dernière édition tenue en avril de l’année dernière avait attiré un nombre moyen de participants, soit 44. À l’issue des finales, les différents vainqueurs ont été Sharvin Kumar Beedassee (46-49 kg), Donovan Gérie (-52 kg), Jordy Vadamootoo (-56 kg), John Colin (-60 kg), Olivier Collet (-64 kg), Jean-Luc Rosalba (-69 kg), Christopher Alberte (-75 kg) et Jude Reynolds (+91 kg).

Il est également à noter que les présélectionnés ont repris le chemin de l’entraînement, lundi dernier. Le rythme étant actuellement de trois séances par semaine. Pour rappel, les échéances internationales d’envergure cette saison devraient être les championnats du monde Elite prévus en Allemagne en août, les championnats d’Afrique en mai et les championnats du Commonwealth Youth qui se tiendront aux Bahamas en juillet. Des stages de préparation à Maurice et à l’étranger sont à l’agenda afin de préparer ces échéances dans les meilleures conditions.