BOXE - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE ELITE : Le Congo-Brazzaville abritera l'échéance continentale

Ce sera donc le Congo-Brazzaville qui abritera l'édition 2017 des championnats d'Afrique Elite de boxe. Cette compétition, prévue du 27 mai au 4 juin, sera qualificative pour les championnats du monde prévus en Allemagne du 25 août au 3 septembre. Elle se déroulera au complexe sportif de Talangai, soit la même infrastructure qui avait accueilli la compétition de boxe aux Jeux d'Afrique de 2015. Au niveau de l'Association mauricienne de boxe (AMB), on souhaite déléguer un maximum de boxeurs, mais tout dépendra du budget.

La première sortie internationale de la saison, à savoir la Stranja Cup tenue en Bulgarie à la fin du mois dernier, a quant à elle été porteuse d'espoirs. Notamment avec les médailles de bronze décrochées par Richarno Colin et Merven Clair dans les catégories -64 kg et -69 kg respectivement. « Face à des boxeurs de calibre, nos représentants se sont bien défendus. Ils ont fait preuve d'application, de motivation et de discipline. Cette compétition, qui était précédée d'un camp d'entraînement d'une semaine, a constitué une préparation adéquate en vue des autres rendez-vous de la saison », se réjouit Indiren Ramsamy, président de l'AMB.

Alors que les séances d'entraînement ont repris au Centre de boxe à Vacoas, un plan de travail sera établi en vue des prochaines sorties internationales. La prochaine devrait être les championnats d'Afrique de la zone 4 qui se dérouleront en Afrique du Sud du 28 mars au 2 avril. « Afin de mettre tous les atouts de notre côté, nous envisageons un stage. Ce sera soit à Maurice, soit à l'étranger. Encore une fois, tout dépendra du budget », avance encore Indiren Ramsamy.

Par ailleurs, l'AMB a tenu un stage pour entraîneurs et arbitres-juges samedi à Vacoas. Ce stage était dirigé par le conseiller technique d'origine cubaine, Roberto Ibanez, et Judex Bazile pour les entraîneurs, Rajiv Rajcoomar, Louis Gua, Michael Soulange, Jean-Paul François, Stéphane Hélène et Pascale Perraud pour les arbitres-juges. La trentaine de stagiaires a ainsi pu être mise au courant des nouveaux règlements. Cet exercice devrait se dérouler chaque deux mois.

Il est également à noter que le Pôle Espoirs a été relancé samedi. Une vingtaine de jeunes ont répondu à l'appel et s'entraîneront tous les samedis matins sous la férule de Roberto Ibanez, Judex Bazile, Richard Sunee et Josian Lebon. Du côté de l'AMB, on espère que d'autres jeunes intégreront cette instance à l'issue des National Youth Games et des championnats nationaux Youth prévus le mois prochain. Des démarches ont également été effectuées auprès du Trust Fund For Excellence in Sports afin que ces jeunes bénéficient de certaines facilités, notamment au niveau du transport.