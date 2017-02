BOXE — CHAMPIONNATS NATIONAUX ÉLITE, FINALES: Des combats explosifs attendus 

Les Championnats nationaux élite de boxe connaîtront leur dénouement cet après-midi (à partir de 14h) avec les finales au programme de différentes catégories. Hier, lors des demi-finales, les favoris ont été exacts au rendez-vous à l'instar des frères Colin (John et Richarno), Jean-Luc Rosalba (75 kg) ou encore Kennedy St Pierre (+91 kg). Richarno Colin (64 kg) s'est offert une promenade de santé face à Samuel Adam tout comme son jeune frère John (60 kg), qui n'a eu aucun mal à se défaire de Shervin Jatooa. Jean-Luc Rosalba a été impressionnant de précision et de puissance pour se défaire de Luciano Le Boeuf dès le premier round tandis que Kennedy St Pierre s'est imposé au bout de trois rounds, à l'unanimité des juges face à Ludovan Maurer.

« Le niveau est beaucoup plus relevé que l'an passé. Les boxeurs ont beaucoup progressé et ils assurent le spectacle en se donnant à 200 %. Les finales s'annoncent explosives », a analysé le directeur technique national (DTN), le Cubain Roberto Chavez. Ce dernier a notamment indiqué que certaines catégories polariseront beaucoup plus l'attention que d'autres. « Je m'attends à du lourd notamment dans la catégorie des 52 kg, 60 kg et 75 kg. Dans cette dernière catégorie, la rencontre entre Christopher Alberte et Jean-Luc Rosalba vaudra le détour, car ce sont deux cogneurs de qualité et d'excellents techniciens. Ils ne feront pas dans la demi-mesure », a assuré notre interlocuteur.

L'entraineur national, Judex Bazile a aussi abondé dans le même sens. « Les demi-finales ont accouché de beaux combats. Nombreux sont les jeunes qui ont envie de prouver leur valeur, notamment chez les 52 kg et 56 kg, soit des catégories qui se cherchent de nouveaux patrons. La fête sera totale aujourd'hui », a-t-il affirmé.

Le programme (Finales)

Aujourd'hui à 14h

Hommes

49 kg : Kumar Beedasee (GP) vs Patchay Teezaghen (GP)

52 kg : Rolfo David (SAV) vs Jolicoeur Stephano (PL)

56 kg : Denis Mickey (RN) vs Peronet Geraldo (FLQ)

60 kg : Vadamootoo Jordy (QB) vs Colin John (VC)

64 kg : Colin Richarno (VC) vs Casimir J Christophe (ROD)

69 kg : Clair Mervin (PL) vs Collet Olivier (ROD)

75 kg : Alberte Christopher (CPE) vs Rosalba J Luc (FLQ)

81 kg : Christine Harel (GP) vs Ravanne J François (ROD)

91 kg : Olivier Cédric (CPE) vs Otendy Christophe (RH)

+91 kg : St Pierre Kennedy (PL) vs Bienvenue Hervé (GP)

Femme

51 kg : Tonta Mila (RH) vs Potage Joanita (FLQ)

54 kg : Belle Kristel (QB) vs Marie Émilie (PL)