BOXE - CHAMPIONNATS NATIONAUX ELITE (FINALES) : La part belle aux favoris

Pas de réelle surprise enregistrée au cours des finales des championnats nationaux Elite de boxe disputées hier après-midi à Vacoas. Malgré une opposition féroce par moments, les favoris ont émergé. À l'image des frères Colin (John et Richarno), Kennedy St Pierre, Merven Clair, Sharvin Kumar Beedassee, Cédric Olivier et Jean-François Ravanne. Quant au combat le plus disputé et indécis de l'après-midi, il a favorisé les desseins de Jean-Luc Rosalba aux dépens de Christopher Alberte. D'ailleurs, ce ne fut pas un verdict unanime du fait que deux des trois juges avaient tranché en faveur du premier nommé, qui sera également désigné meilleur boxeur de cette compétition.

Disputées devant un nombreux public fort réceptif et en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, ces finales ont sans doute augurer de belles perspectives pour la suite de la saison. Lauréats lors de la dernière édition, Sharvin Kumar Beedassee et John Colin ont récidivé cette saison. Évoluant dans la catégorie -49 kg, le premier nommé n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de son compagnon d'entraînement, Teezaghen Patchay.

Par contre, John Colin a eu du fil à retordre face à un Jordy Vadamootoo courageux à souhait et qui avait décroché le titre national chez les -56 kg la saison dernière. Si le duel a été intense et équilibré, le cadet des frères Colin a néanmoins terminé le plus fort pour obtenir son septième sacre consécutif dans cette catégorie des -60 kg.

De son côté, son frère aîné, Richarno, absent lors de la dernière édition, a repris son hégémonie chez les -64 kg. Face au jeune Jean-Christophe Casimir, il a graduellement haussé le ton pour son retour à la compétition. Tant et si bien que son adversaire sera compté lors d'une accélération au troisième round et renoncera à poursuivre le combat.

Quant à Kennedy St Pierre, il a réussi le performance de décrocher le titre national dans une nouvelle catégorie, soit la cinquième de sa carrière. Cette fois chez les +91 kg, il a mis en difficulté Hervé Bienvenu à partir du deuxième round. Face à la force de frappe de son adversaire, le Sudiste sera compté en trois occasions et l'arbitre mettra alors un terme au combat. Ce succès de St Pierre offrait ainsi la palme de la meilleure région à Port-Louis.

Victoire avant la limite également pour Cédric Olivier qui évoluait cette fois chez les -91 kg. Face à la pression subie dès le début de l'engagement, Christophe Ottendy ne pourra que limiter les dégâts. Il sera ainsi compté en une occasion lors de la deuxième reprise et trois fois dans la trosième.

Après sa participation aux derniers Jeux Olympiques, Merven Clair a de son côté signé une victoire logique aux dépens d'Olivier Collet. Il s'est ainsi baladé les trois rounds durant, au même titre que Jean-François Ravanne face à Harel Christine chez les -81 kg.

En -52 kg où les quatre demi-finalistes se tenaient de près, le titre est finalement revenu à David Rolfo. En prenant l'ascendant lors de son duel face à Stephano Jolicoeur dès le round initial, il a sans doute construit sa victoire. D'autant que ce dernier jetera toutes ses forces dans la bataille par la suite, sans pour autant renverser la situation.

La révélation de cette compétition aura sans doute été Denis Mickey lauréat dans la catégorie -56 kg. Même si Geraldo Peronnet paraissait plus expérimenté, le boxeur de Rivière Noire se montrera plus percutant tout au long des trois rounds, avec notamment des contres qui faisaient mouche. Il lui reste désormais à confirmer ses bonnes dispositions.

Classé comme dernier débat de l'après-midi, le duel Rosalba/Alberte a donc tenu toutes ses promesses. Ces deux boxeurs, qui avaient particulièrement impressionné depuis le coup d'envoi de cette compétition, se sont livrés à fond dès les premières secondes du combat. Cependant, en boxant à distance, Rosalba a paru faire montre de plus de précision pour faire pencher la balance en sa faveur. Néanmoins, le jeune Alberte n'a pas démérité pour autant et demeure un des espoirs les plus sûrs du noble art local.

En féminin, une seule des deux finales prévues s'est tenue. Émilie Marie a pris le meilleur de Kristel Belle, tandis que Mila Tonta a bénéficié du forfait de Joanita Potage.

Les résultats

Masculin

-49 kg : Sharvin Kumar Beedassee (Grand-Port) b. Teezaghen Patchay (Grand-Port) à l'unanimité des juges

-52 kg : David Rolfo (Savanne) b. Stephano Jolicoeur (Port-Louis) à l'unanimité des juges

-56 kg : Denis Mickey (Rivière Noire) b. Geraldo Peronet (Flacq) à l'unanimité des juges

-60 kg : John Colin (Vacoas) b. Jordy Vadamootoo (Quatre Bornes) à l'unanimité des juges

-64 kg : Richarno Colin (Vacoas) b. Jean-Christophe Casimir (Rodrigues) par abandon au 3e round

-69 kg : Merven Clair (Port-Louis) b. Olivier Collet (Rodrigues) à l'unanimité des juges

-75 kg : Jean-Luc Rosalba (Flacq) b. Christopher Alberte (Curepipe) par décision majoritaire

-81 kg : Jean-François Ravanne (Rodrigues) b. Harel Christine (Grand-Port) à l'unanimité des juges

-91 kg : Cédric Olivier (Curepipe) b. Christophe Ottendy par arrêt de l'arbitre au 3e round

+91 kg : Kennedy St Pierre (Port-Louis) b. Hervé Bienvenu (Grand-Port) par arrêt de l'arbitre au 2e round

Féminin

-51 kg : Mila Tonta (Rose-Hill) b. Joanita Potage (Flacq) sur tapis vert

-54 kg : Emilie Marie (Port-Louis) b. Kristel Belle (Quatre Bornes) à l'unanimité des juges

Meilleur boxeur : Jean-Luc Rosalba

Meilleure boxeuse : Emilie Marie

Meilleure région : Port-Louis