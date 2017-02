BOXE—CHAMPIONNATS NATIONAUX ELITE: Kennedy St Pierre cette fois dans la catégorie +91 kg

Kennedy St Pierre est en passe de devenir le boxeur le plus titré au niveau de différentes catégories dans le noble art mauricien. Après avoir brillamment débuté sa carrière dans la catégorie -69 kg, il a par la suite assuré sa domination au fil des années chez les -75 kg, -81 kg, -91 kg, avant de se retrouver dans la catégorie +91 kg à l'occasion de cette présente édition des championnats nationaux Elite. Une compétition qui a débuté hier soir à Vacoas avec la visite médicale, la pesée, le tirage au sort et les huitièmes de finale dans deux catégories.

À la pesée, Kennedy St Pierre accusait 101 kg. Toutefois, le conseiller technique d'origine cubaine, Roberto Ibanez, se veut rassurant. « Kennedy retrouvera son poids normal au fil des jours. D'autant qu'il se montre motivé, régulier et entreprenant lors des séances d'entraînement. » En toute logique, Kennedy St Pierre devrait donc se retrouver chez les -91 kg, soit la catégorie dans laquelle il avait brillé lors des dernières compétitions africaines et atteint les quarts de finale des derniers Jeux Olympiques.

Pour en revenir à ces championnats nationaux, il est à signaler que le pugiliste de Tranquebar sera en action en demi-finales demain après-midi face à Donovan Maurer. Cette catégorie regroupe six boxeurs, dont Donovan Résidu, sur qui Roberto Ibanez a déjà un œil dans l'optique des prochains Jeux des îles.

Sinon, cette compétition, dont les finales sont prévues dimanche à partir de 14h, a attiré 59 participants, dont quatre au niveau féminin. Toujours est-il qu’ils ne seront que deux à postuler pour la consécration chez les -69 kg, soit le Rodriguais Olivier Collet et Merven Clair. Ce dernier, qui avait brillé la saison dernière chez les -75 kg, revient dans une catégorie dans laquelle il avait décroché le titre national en 2015.

Par contre, Jean-Luc Rosalba effectue le chemin inverse. Dans une catégorie des -75 kg qui regroupe dix boxeurs, il était engagé en huitièmes de finale hier soir. Mais son adversaire Owen Mooneeapen n'a pas fait le poids, son coin préférant jeter l'éponge dès la première reprise. Reste que celui qui pourrait donner des soucis à Rosalba demeure le prometteur Christopher Alberte, qui s'était distingué aux derniers Jeux du Commonwealth Youth en décrochant la médaille de bronze.

Du côté des -49 kg, Sharvin Kumar Beedassee, qui avait disputé les championnats du monde Youth l'année dernière, a été tiré directement en finale et partira avec la faveur des pronostics pour conserver son titre. Par contre, la lutte s'annonce plus épique chez les -52 kg, avec David Rolfo, Stephano Jolicoeur et Fleurot Louis qui partiront avec des chances égales. Alllan Volavite, qui effectue un nouveau retour, devrait également avoir son mot à dire.

En -56 kg, le Rodriguais Stellio Cupidon, champion national sortant chez les Youth, tentera de confirmer son potentiel naissant. Cependant, il devra être sur ses gardes lors de sa demi-finale face au chevronné Geraldo Peronnet.

Assisterons-nous à un nouveau sacre des frères Colin chez les -60 kg et -64 kg ? Dans la première catégorie, John aura comme principal adversaire le prometteur Jordy Vadamootoo, médaillé d'or chez les -56 kg lors des derniers Jeux des îles. De son côté, Richarno, qui effectuera son retour à la compétition après blessure, semble se situer au-dessus du lot. Dans cette catégorie, qui a attiré dix boxeurs, les deux huitièmes de finale ont favorisé les desseins de Christophe Berry et Christophe Casimir. Le premier nommé a disposé de Kursley Dorza par abandon à la deuxième reprise, tandis que Casimir a pris le meilleur de Kinsley Prosper à l'unanimité des juges.

Quant à la catégorie -81 kg, qui était marquée par une absence de participants la saison dernière, elle accueillera cette fois quatre postulants, les plus en vue étant Jean-François Ravanne et Lorenzo Christine. De son côté, Cédric Olivier a été tiré directement en finale de la catégorie -91 kg. Il affrontera le vainqueur du combat qui opposera demain Christophe Ottendy à Chu Tin Seng.

Chez les dames, les deux finales directes mettront aux prises Anseeya Tonta à Joanita Potage (-51 kg) et Kristel Belle à Emilie Marie (-54 kg). Il est à noter que Ketty Rousseau et Isaura Ratna, sérieuses candidates à la consécration, n'ont pas obtenu le feu vert médical.

Résultats (1/8 de finale)

-64 kg : Christophe Berry b. Kursley Dorza par abandon au 2e round

Christophe Casimir b. Kinsley Prosper à l'unanimité des juges

-75 kg : Jean-Luc Rosalba b. Owen Mootoocurpen par jet de l'éponge au 1er round