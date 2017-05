BOXE – CHAMPIONNATS NATIONAUX YOUTH : Confirmation pour certains

Les finales des Championnats nationaux Youth disputées, samedi dernier, au centre national à Vacoas, ont permis au staff technique national de faire le point sur la forme des engagés. Certains boxeurs, à l'image de David L'Éveillé et de Damien Hélène, ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux. L'entraîneur national, Judex Bazile, est lui satisfait des performances individuelles et du niveau de ces championnats. Le staff technique national a ainsi pu évaluer des boxeurs de cette catégorie d'âge (1999-2000). Plus particulièrement ceux qui seront engagés l'année prochaine lors des Championnats d'Afrique, compétition qualificative pour les Championnats du monde. Cette dernière compétition qualifiera elle des boxeurs aux Jeux olympiques Jeunes de Buenos Aires en Argentine.

Pour Judex Bazile, la compétition a été d'un « bon niveau » et s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il n'a toutefois pu avoir une idée globale de tous les boxeurs ; une bonne partie d'entre eux n'ont pas pris part à ce tournoi soit en raison des études ou en étant pris par leur travail. La compétition aurait dû se tenir pendant les vacances scolaires, a précisé Judex Bazile, mais a été renvoyée en raison de la tenue des National Youth Games. « N'empêche que nous avons pu voir certaines choses, notamment évaluer les chances des boxeurs sur qui nous avons des visées pour 2018. Nous avons d'ailleurs assisté à de bonnes demi-finales et finales au cours desquelles nous avons pu passer en revue l'état actuel des boxeurs de cette catégorie », a-t-il déclaré.

L'entraîneur national a ajouté qu'une liste a été établie à l'issue du tournoi et parmi laquelle certains intégreront le Pole Espoir, alors que d'autres vont poursuivre leur préparation en vue des Championnats d'Afrique prévus pour l'année prochaine. Le directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez, s'est dit aussi satisfait de la performance des jeunes, samedi dernier, notamment dans l'optique des Jeux d'Afrique de 2018, qualificatifs pour les Mondiaux, lesquels seront à leurs tours qualificatifs pour les Jeux olympiques jeunes.

Travail sur le long terme

Selon Roberto Ibanez Chavez, des boxeurs à l'image de David L'Éveillé et de Damien Hélène ont tous deux réalisé une bonne performance samedi. « David L'Éveillé est en très bonne condition. Nous avons eu l'occasion de le tester chez les 52 kg et il s'est bien défendu. Damien Hélène a aussi laissé une bonne impression. Il était très bien physiquement et avait beaucoup de ressources. Nous ne pouvons qu'être satisfaits dans ces conditions », a-t-il fait remarquer. Roberto Ibanez Chavez a ajouté que la présélection est composée de 14 garçons et de cinq filles et que la préparation sera très longue. « Nous ne voulons pas travailler sur un ou deux mois, mais sur le long terme. La préparation a démarré très tôt et s'échelonnera sur pratiquement une année. C'est désormais notre philosophie », a-t-il indiqué.

Judex Bazile s'est dit également satisfait du travail effectué par David L'Éveillé et Damien Hélène. Il a aussi cité la confirmation d'Odile Landon de Flacq dans la catégorie des moins de 57 kg. Cette dernière a démontré beaucoup d'envie et de la détermination pour prendre sa revanche sur Mélissa Édouard de Curepipe, laquelle l'avait précédemment battu lors des National Youth Games. Bonne performance également pour le Rodriguais Ismaël Casimir chez les moins de 75 kg, qui a aussi confirmé ses bonnes dispositions.

Pour conclure, l'entraîneur national a salué la performance de Rodrigues qui a remporté quatre finales. Il faudra, selon lui, que le travail se poursuive dans cette même continuité, car « nous avons l'impression que l'intensité n'est pas la même après une compétition ». Pour Judex Bazile, Rodrigues est un vivier à exploiter, mais le seul souci est que les boxeurs n'ont pas la perspective de venir suivre des stages à Maurice. « Avec l'approbation de la fédération, nous pensons sérieusement à mettre quelques Rodriguais dans le bain lors de la tenue des stages préparations, à Maurice, dans le cadre des Jeux des îles de 2019 », a-t-il conclu.

Résultats

Masculin

-46 kg : Shawn Payet (Port Louis) b. Quinsley Abdool (Rodrigues) aux pts

-52 kg : David L'Éveillé (Vacoas) b. Stephano Henriette (Rodrigues) aux pts

-56 kg : Damien Hélène (Vacoas) b. Noelito Auguste (Flacq) aux pts

-60 kg : Ganessen Mootien (Rose-Hill) b. Darel Agathe (Rodrigues) aux pts

-64 kg : Axel Agathe (Rodrigues) b. Alex Jolicoeur (Rose-Hill) par abandon au 1er round

-69 kg : Christopher César (Rodrigues) b. Denito Momus (Port-Louis) par abandon au 3e round

-75 kg : Ismaël Casimir (Rodrigues) b. Dylan Antalika (Vacoas) aux pts

-91 kg : Bryan Jamath (Rodrigues) b. Shawn Sunassy (Port-Louis) par abandon au 1er round

Féminin

-48 kg : Juliana Écumoire (Flacq) b. Stacy Elias (Rose-Hill) par abandon au 1er round

-57 kg : Odile Landon (Flacq) b. Mélissa Édouard (Curepipe) aux pts

-69 kg : Silva Larissa (Flacq) b. Élodie Joorun (Vacoas) par abandon au 1er round

-75 kg : Anaïs Manon (Vacoas) b. Sharon Baptiste (Rose-Hill) par forfait



Meilleur boxeur : David L'Éveillé

Meilleure boxeuse : Odile Landon

Meilleure région : Rodrigues