BOXE - CHAMPIONNATS NATIONAUX YOUTH : Les Rodriguais font forte impression

Quatre médailles d'or et trois d'argent : les boxeurs rodriguais ont fait forte impression au cours des championnats nationaux Youth dont les finales se sont déroulées samedi dernier au Centre de boxe à Vacoas. Une belle performance d'ensemble qui fait suite à la prestation enregistrée lors des derniers National Youth Games avec l'obtention de neuf médailles d'or. Les boxeurs de Vacoas et de Flacq ont pu également tirer leur épingle du jeu en décrochant chacun trois médailles d'or.

Le président du comité régional de Rodrigues, Jean-Rex Henriette ne se dit nullement surpris de cette récolte intéressante. « Cela constitue les fruits d'un travail d'ensemble. Les structures mises en place au niveau des écoles de boxe, du Centre de Formation et de l'élite ont apporté les résultats escomptés. » Pour couronner cette prestation d'ensemble, Rodrigues a décroché la palme de la meilleure région. Quant au titre de meilleur boxeur, il est revenu à David L'Éveillé, de Vacoas, qui a pris la mesure du Rodriguais Stephano Henriette au cours de la finale de la catégorie -52 kg. Il est à noter que ce combat de même que celui opposant le Rodriguais Ismaël Casimir au Vacoassien Dylan Antalika avaient été inclus dans le MBC Boxing Tour.

Pour en revenir aux différentes finales, trois d''entre elles ne sont pas parvenues à la limite. Les Rodriguais Axel Agathe, Christopher César et Bryan Jamath s'avérant trop forts pour leurs adversaires respectifs. En féminin, le titre de meilleure boxeuse est revenu à la Flacquoise Odile Landon, qui a disposé de Mélissa Édouard en finale des -57 kg. Cela a été le seul combat à être parvenu à la limite du fait que Juliana Écumoire et Silva Larissa ont fait la différence dès la première reprise, tandis qu'Anaïs Manon s'est imposée par forfait.

Les résultats

Masculin

-46 kg : Shawn Payet (Port Louis) b. Quinsley Abdool (Rodrigues) aux pts

-52 kg : David L'Éveillé (Vacoas) b. Stephano Henriette (Rodrigues) aux pts

-56 kg : Damien Hélène (Vacoas) b. Noelito Auguste (Flacq) aux pts

-60 kg : Ganessen Mootien (Rose-Hill) b. Darel Agathe (Rodrigues) aux pts

-64 kg : Axel Agathe (Rodrigues) b. Alex Jolicoeur (Rose-Hill) par abandon au 1er round

-69 kg : Christopher César (Rodrigues) b. Denito Momus (Port-Louis) par abandon au 3e round

-75 kg : Ismaël Casimir (Rodrigues) b. Dylan Antalika (Vacoas) aux pts

-91 kg : Bryan Jamath (Rodrigues) b. Shawn Sunassy (Port-Louis) par abandon au 1er round

Féminin

-48 kg : Juliana Écumoire (Flacq) b. Stacy Elias (Rose-Hill) par abandon au 1er round

-57 kg : Odile Landon (Flacq) b. Mélissa Édouard (Curepipe) aux pts

-69 kg : Silva Larissa (Flacq) b. Élodie Joorun (Vacoas) par abandon au 1er round

-75 kg : Anaïs Manon (Vacoas) b. Sharon Baptiste (Rose-Hill) par forfait

Meilleur boxeur : David L'Éveillé

Meilleure boxeuse : Odile Landon

Meilleure région : Rodrigues