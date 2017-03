BOXE – EN VUE DES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : La possibilité d'un stage à l'étranger en étude

La Straja Cup terminée en Bulgarie, avec pour résultat deux médailles de bronze remportées par Richarno Colin (-64 kg) et Merven Clair (-69 kg), l'Association mauricienne de Boxe (AMB) et son staff technique sont déjà à pied d'œuvre afin de bien préparer les Championnats d'Afrique du Congo-Brazzaville, prévus du 27 mai au 4 juin. Et ensuite les Championnats du monde qui auront lieu à Hambourg en Allemagne du 25 août au 3 septembre. Pour ce faire, des négociations ont déjà été entamées avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour que la sélection nationale puisse effectuer un stage de longue durée à l'étranger. Pour l'heure, c'est l'Europe et le Cuba qui sont privilégiés.

L'AMB est satisfaite des résultats ramenés de la Straja Cup et, pour son président, Indiren Ramsamy, il est très important de rebondir et d'envisager d'aller encore plus loin cette année. « Nous avons eu nos championnats nationaux élite et ensuite la Straja Cup. Les résultats ont été satisfaisants et le comportement de nos boxeurs exemplaire. L'important est de construire sur ces performances pour espérer mieux », a-t-il déclaré. L'objectif principal cette année demeure les Championnats du monde d'Hambourg et, pour bien préparer cette compétition, il y aura d'abord les Championnats d'Afrique de mai. « Si nous voulons être performants à l'avenir, il est primordial de participer à cinq, voire six compétitions internationales sur une année », a fait remarquer Indiren Ramsamy.

L'AMB a d'ailleurs déjà entamé des discussions avec le MJS pour le déplacement de six à huit boxeurs en vue d'un stage de préparation à l'étranger. Ce sera une préparation d'un mois à un mois et demi dans des conditions considérées comme optimales. Indiren Ramsamy a ajouté que les démarches sont en bonne voie et que, si tout se passe bien, les sélectionnés pourraient se rendre en Europe ou à Cuba. Il se peut aussi, a-t-il ajouté, qu'un stage de haut niveau soit organisé localement au centre national, à Vacoas. « Nous avons plusieurs options, mais tout dépendra des moyens dont nous disposerons », a-t-il souligné.

Soutien du MJS attendu

Le président de l'AMB espère aussi que le MJS accèdera aux demandes de la fédération comme cela a été le cas dans le passé dans la majeure partie des cas. « Nous avons une bonne relation de travail avec le MJS et nous espérons pouvoir faire profiter un maximum de boxeurs dans le cadre de cette préparation », a-t-il déclaré. Indiren Ramsamy dit avoir aussi rencontré le ministre Stephan Toussaint en quelques occasions et se réjouit de l'approche de ce dernier. « Nous avons eu l'occasion de discuter longuement de la boxe et Stephan Toussaint m'a laissé une bonne impression. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et je pense que nous pouvons nous attendre à quelque chose de concret de sa part. Il donne des idées et est déterminé à accomplir un bon travail », a-t-il fait ressortir. Indiren Ramsamy a ajouté que le ministre paraît être quelqu'un de très intéressé à la chose sportive et que cela ne peut qu'être à l'avantage du sport et des sportifs.

Par ailleurs, le président de l'AMB a avancé que, pour l'heure, aucun développement n'est intervenu au niveau de la participation des Mauriciens dans le circuit de l'AIBA (Association internationale de Boxe) Pro Boxing à laquelle a pris part Kennedy St Pierre (+91 kg) dans le passé. « La fédération n'a pas encore reçu de courriel dans ce sens et nous attendons toujours d'avoir une réponse », a indiqué Indiren Ramsamy, qui demeure convaincu que la participation mauricienne à ce circuit ne pourrait que « rendre les boxeurs encore plus performants » lors des compétitions internationales à venir.

Soulignons que la fédération internationale a décidé de verser une certaine somme d'argent à l'AMB, comme précisé dans le contrat pour les combats disputés par Kennedy St Pierre à l'APB jusqu'en décembre 2015. Cette somme, avait précisé Indiren Ramsamy en janvier, servira à financer la préparation de la sélection nationale et l'achat des équipements également pour les comités régionaux.