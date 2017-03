BOXE – ENCADREMENT TECHNIQUE DES JEUNES : Toussaint souhaite une implication de Bruno Julie

Il y a un an, l'ancien boxeur Bruno Julie, seul médaillé olympique (bronze) mauricien, rongeait son frein dans l'attente d'être embauché comme entraîneur de boxe au ministère de la Jeunesse et des Sports. En l'absence de considération à son égard, il faisait état de son amertume par rapport au traitement qui lui avait été réservé par l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden. Un an plus tard, il est agréablement surpris d'apprendre que le ministre Stephan Toussaint souhaite discuter avec lui. La rencontre a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine dans le bureau de ce dernier à Port-Louis.

« J'ai été surpris lorsque le ministre Toussaint m'a appelé pour me dire qu'il voulait me rencontrer, alors que je n'avais même pas demandé à le voir », a d'emblée déclaré Bruno Julie. Car contrairement aux précédents ministres, l'approche de Stephan Toussaint a été beaucoup plus convaincante, a-t-il précisé, lui qui dit avoir toujours sollicité les anciens ministres et non l'inverse. « J'ai fait honneur à mon pays et, en retour, on ne m'a jamais considéré à ma juste valeur jusqu'à ce qu'on m'embauche à la CEB (Central Electricity Board). Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont ouvert la porte à ce travail », a-t-il indiqué. Car ni Devanand Ritoo et encore moins Yogida Sawmynaden, disait-il dans le passé, n'avaient été en mesure d'assurer son insertion plus que méritée dans la vie professionnelle.

Selon Bruno Julie, le ministre Toussaint a lui été très accueillant. « J'ai bien apprécié la discussion que j'ai eue avec le ministre. Il ne m'a rien promis comme cela avait été le cas dans le passé. Et c'est là toute la différence », a expliqué l'ancien boxeur. Il a ajouté que la vision de Stephan Toussaint est de lui donner la chance de partager son expérience avec les plus jeunes. « Le ministre veut que je sois un 'role model' pour les jeunes. Il est de ceux qui ne veulent pas écarter les anciens sportifs qui ont fait honneur au pays. Stephan Toussaint m'a fait comprendre que rien n'est finalisé et qu'il verra comment m'intégrer. Son discours m'a convaincu car il a été franc et direct », a-t-il fait remarquer.

Encadrement des jeunes à Trèfles

Le médaillé olympique de 2008 dira avoir expliqué au ministre qu'il ne faisait rien de particulier en ce moment à part travailler à la CEB. « Mon objectif a toujours été de rendre à ma discipline ce qu'elle m'a donné. Si j'ai pu décrocher une médaille olympique et être reconnu, c'est bien grâce à la boxe », a-t-il souligné. Bruno Julie a ajouté qu'il aurait souhaité apporter son soutien à l'Association mauricienne de Boxe (AMB) et avoir une sélection de jeunes à sa charge. « Stephan Toussaint a été très attentif. Il a pris toutes mes cordonnées et m'a dit qu'il se penchera sérieusement sur mon cas. Il m'a dit qu'il reviendra vers moi », a indiqué Bruno Julie.

Soulignons que malgré le fait d'avoir été embauché à la CEB, Bruno Julie est toujours resté en contact avec le ring. Il a rejoint un club de jeunes de Trèfles à Plaisance, Rose-Hill, qui existe depuis 2013, et qui est dirigé par Mario Etiennette. « Depuis l'année dernière, j'aide les boxeurs de ce club, composé à majorité des jeunes de moins de 14 ans. Je le fais bénévolement et avec un immense plaisir. Je me revois au temps de mes débuts en boxe. Mon objectif est de leur offrir une bonne base, afin que demain, ils puissent gravir les échelons et aspirer à une place en sélection », a-t-il conclu en attendant de se voir confier d'autres responsabilités encore plus importantes.