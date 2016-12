BOXE FRANÇAISE — COMPÉTITION DE COMBAT À LA RÉUNION: Olivier Lafleur s'offre une ceinture

La sélection nationale senior de la Fédération mauricienne de Boxe Française Savates (FMBFS), qui a pris part, lundi soir, à la compétition « Les Ceintures Internationales Gala Nou Kiltir 2 Savate Pro » au gymnase Victor Schoelcher à St Louis, à La Réunion, n'est pas rentrée bredouille au pays. Sur les cinq boxeurs engagés, Olivier Lafleur est revenu avec une ceinture pro (Elite A) grâce à sa victoire face au Réunionnais Jean-Baptiste Didier dans la catégorie des moins de 85 kg. Brian Fils François (-70 kg), Sherifa Cader (-55 kg), Didier Madarbuccus (-55 kg) et Bresson Tangui (-80 kg) avaient aussi participé à la compétition, accompagnés de l'entraîneur national, Kursley Visenjoue.

Selon ce dernier, Olivier Lafleur a livré un combat de très haut niveau et s'est imposé grâce à sa technique et à sa détermination. Pourtant, a-t-il souligné, les choses avaient très mal commencé pour le Mauricien, qui avait perdu le premier round, puis le deuxième. « Olivier a même été compté à deux reprises lors de ce deuxième round. Nous avons alors pris la décision de changer de stratégie et cela a marché à merveille dans le sens où Olivier a pris le meilleur sur son adversaire pour remporter les trois derniers rounds », a déclaré Kursley Visenjoue.

Il a ajouté que ce combat a impressionné plus d'un. « Olivier a boxé face à un champion de K1, de kick-boxing et de boxe anglaise. Après deux rounds perdus, nombreux sont ceux qui pensaient qu'Olivier allait céder complètement. Mais c'était mal le connaître. Il a même dominé son adversaire lors des trois derniers rounds. Je suis vraiment très content pour lui et pour tous les efforts qu'il a faits pour arriver à ce niveau », a-t-il indiqué. Avec cette grosse performance, Kursley Visenjoue a précisé qu'Olivier Lafleur a marqué des points en vue d'une participation aux Championnats du monde de juin prochain, en Croatie.

Les Mondiaux de Croatie

Brian Fils François (-70 kg), vainqueur l'année dernière à pareille époque, lors d'une compétition à l'île sœur toujours, n'a pu sortir une victoire face à Bryan Resesse, Réunionnais au palmarès éloquent et détenteur d'un titre de champion d'Europe en kick-boxing, entre autres. « Bryan Resesse est imbattable à La Réunion. Il n'empêche qu'il a failli se faire surprendre face à Brian Fils. Les Réunionnais ont été impressionnés par les qualités de Brian Fils. Ce dernier n'a rien lâché et je peux vous dire que les juges n'ont pas eu un travail facile tellement le combat était engagé et très serré. Bryan Resesse a certes gagné, mais toujours est-il que ce combat a été une très belle expérience pour Brian Fils surtout en marge de sa préparation pour les Mondiaux de Croatie », a-t-il souligné.

Kursley Visenjoue s'est dit aussi satisfait des combats livrés par les trois autres boxeurs, nommément Sherifa Cader (-55 kg), Didier Madarbuccus (-55 kg) et Bresson Tangui (-80 kg), qui boxaient eux en Elite B contrairement aux deux autres. L'entraîneur national a rappelé que c'était la toute première fois, lundi soir, qu'une Mauricienne boxait pour une ceinture lors d'un combat chez les professionnels. « Il faut admettre que c'était un combat très difficile. Sherifa a boxé face à Judicael Querol, qui est championne de France. Ce n'était pas évident pour elle, mais elle a tout de même tenu tout le combat. Le fait de manquer de compétition de ce niveau a joué contre elle. Mais comme je l'ai dit, c'était une très belle expérience pour tout le monde », a fait ressortir Kursley Visenjoue.

Pour conclure, ce dernier a remercié les Réunionnais, sans qui le déplacement d'une aussi grosse équipe n'aurait pas été possible. « Au nom de la fédération, je remercie le club de St Louis, la Ligue réunionnaise de Boxe Française savates et l'organisateur Micho Honorick. Ces derniers nous ont entièrement pris en charge. Nous n'avons rien eu à payer, même pas le billet d'avion. C'était vraiment gentil de leur part de nous donner, une fois encore, l'opportunité de boxer dans une compétition de haut niveau », a-t-il conclu.

Résultats

Elite A

-70 kg : Bryan Refesse (Réunion) b. Brian Fils François (Maurice), -85 kg : Olivier Lafleur (Maurice) b. Jean-Baptiste Didier (Réunion)

Elite B

-60 kg : Christophe Govindama (Réunion) b. Didier Madarbaccuss (Maurice), -60 kg : Judicael Querol (Réunion) b. Sherifa Cader (Maurice), -85 kg : Micho Honorick (Réunion) b. Brendon Tangui (Maurice)