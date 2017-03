BOXE FRANÇAISE : Formation de juges-arbitres le mois prochain

Comme annoncé cette année, la Fédération mauricienne de boxe française savate et disciplines assimilées (FMBFDA) mettra l’accent sur la formation tant pour les officiels que pour les entraîneurs et les tireurs. C’est ainsi qu’une formation de juges-arbitres se tiendra sur trois jours le mois prochain à Curepipe. Le stage sera conduit par l’entraîneur national, Kersley Visanjoue. La date exacte sera bientôt communiquée.

Jusqu’à présent, la FMBFDA n’a encore tenu aucune activité suite au renvoi de la première compétition qui devait se tenir à Bel Ombre ce mois-ci. Kersley Visanjoue a donc voulu rassurer ceux qui sont concernés par cette discipline ou encore les supporters en annonçant un gala de boxe-française savate qui aura lieu le 15 mars à Cité Malherbes.

Toutes les catégories d’âge confondues seront en action. « Ce sera une bonne mise en jambes pour les tireurs », soutient l'entraîneur national. De plus, le stage habituel, qui réunit les différentes régions de l’île une fois chaque année, passera à partir de cette saison à au moins cinq stages par an. Pour l’instant, les régions devant accueillir ce projet sont Rivière-Noire, Curepipe, Port-Louis, Flacq et Rodrigues.

« Nous invitons également les tireurs à venir assister aux stages de juges-arbitres qui se feront tous sur trois jours car ils ont beaucoup à apprendre en termes de nouveaux règlements par exemple », souligne le coach. Il ajoute qu’il y a trop souvent des erreurs qui sont commises sur le ring par manque de connaissances techniques.

Quant aux arbitres et juges, ils laissent parfois passer des erreurs évidentes ou sanctionnent là où ce n’est pas forcément nécessaire. C’est un peu dans cette optique que les dirigeants de la FMBSDA ont constaté qu’une remise à jour à différents intervalles de l’année serait très bénéfique.

« Le fait de se déplacer dans différents endroits pour conduire des stages sera aussi un moyen de promouvoir davantage la boxe française. Beaucoup d’activités s’enchaîneront à partir du mois prochain », avance Kersley Visanjoue.

Étant donné que les championnats du monde de cette discipline, prévus en décembre en Italie, se feront au combat, toutes les rencontres en termes de compétition ou de stage seront essentiellement centrées sur les techniques du combat. À ce propos, les éliminatoires se tiendront le 24 juin.