BOXE — JEUX DU COMMONWEALTH: La sélection probablement en Inde en janvier

La délégation mauricienne, qui a participé aux Championnats du monde d'Hambourg en Allemagne, est rentrée au pays en début de la semaine écoulée. Si les trois boxeurs engagés à cette compétition, nommément Jordy Vadamootoo (-56 kg), John Colin (-60 kg) et Merven Clair (-69 kg), n'ont pu passer le premier tour, en revanche, le président de l'AMB, Indiren Ramsamy, et le directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez, ont pu établir quelques contacts avec des pays amis présents en Allemagne. Il est ainsi très probable que la sélection nationale mette le cap sur l'Inde en janvier dans le cadre de sa préparation en vue des Jeux du Commonwealth, prévus en avril prochain (4 au 15) à Gold Coast en Australie.

Avant d'aborder les Mondiaux d'Hambourg, les trois boxeurs mauriciens ont eu l'occasion de participer à un stage de haut niveau d'un peu plus de deux semaines dans cette ville allemande. Mais pour Indiren Ramsamy, ce n'est pas suffisant lorsqu'il pense au niveau de ces Championnats du monde. « Nos boxeurs n'ont pas démérité, mais on doit concéder que c'était du très haut niveau. Dommage que John (Colin) se soit blessé lors de son combat. Il n'empêche que nous sommes satisfaits de leur progression. Nous sommes convaincus qu'ils feront encore mieux à l'avenir », a-t-il déclaré.

Indiren Ramsamy n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont permis à cette équipe de faire ce déplacement, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports, Go Sports, le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), le Club Maurice Committee, le Comité olympique mauricien et tous ceux qui aident à la promotion de la boxe. « Je félicite aussi nos boxeurs, le staff technique et tous les entraîneurs régionaux pour le gros travail qui est fait à leur niveau », a-t-il souligné.

Avec le staff technique, a expliqué Indiren Ramsamy, il sera désormais question de travailler sur une autre stratégie. D'où la participation à des stages de longue durée à l'étranger. « Pour être encore plus performants, nos boxeurs doivent bouger pour deux, voire trois mois, à l'étranger. Ce n'est que de cette façon que nous aurons de bons résultats », a-t-il fait ressortir. Dans cette optique, des contacts ont été à nouveau établis avec l'Inde, une nation avec laquelle Maurice a eu l'occasion de travailler dans le passé.

Indiren Ramsamy dit ainsi avoir eu l'occasion de discuter avec le secrétaire de la fédération indienne, aussi bien qu'avec ses entraîneurs. « Ils m'ont expliqué qu'ils organiseront un stage de préparation, couplé de compétitions, en janvier. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous inviter et je leur ai dit que nous sommes intéressés. Plusieurs pays seront présents, dont les Philippines, l'Indonésie et le Sri Lanka. Il y aura cinq ou six pays et c'est justement cela que nous recherchons. Car cela nous sera plus profitable pour nous que de travailler avec un pays seulement », a-t-il précisé.

Préparation continue pour les JIOI

Le président de l'AMB a expliqué que si tout se passe bien, ce déplacement permettra aux boxeurs de bien préparer les Jeux du Commonwealth, mais également les 10e Jeux des îles de l'océan Indien qu'organisera Maurice en 2019. « L'objectif est de faire participer un maximum de boxeurs à ce stage. Nous pensons à une sélection de neuf boxeurs comme c'était le cas, cette année, lors des Championnats d'Afrique du Congo-Brazzaville. Nous n'avons toujours pas de représentant chez les plus de 91 kg, mais nous y travaillons avec la préparation de trois boxeurs », a-t-il fait remarquer.

Pour ce qui est de la collaboration avec Cuba, une des grandes nations de la boxe mondiale, Indiren Ramsamy a précisé que Maurice continuera à travailler avec le pays du DTN. Il n'empêche, a-t-il ajouté, que les frais de déplacement sont très couteux, contrairement à l'Inde. « Le Cuba nous a grandement aidés et c'est sûr que dès que l'occasion se présentera nous ferons à nouveau le déplacement. Il faut aussi reconnaître qu'il est très difficile de déplacer une sélection de dix boxeurs dans l'île. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renouer des contacts avec l'Inde », a-t-il déclaré.

Des contacts ont aussi été établis avec des dirigeants et entraîneurs australiens. Cela dans le cadre de la participation à un camp d'entraînement avant les Jeux du Commonwealth de l'année prochaine. « Bon nombre de pays seront présents à ce stage et nous voulons y être également. Les négociations sont en bonne voie et on espère concrétiser cette participation très bientôt », a-t-il fait ressortir. Indiren Ramsamy a ajouté que l'AMB envisage la participation de neuf boxeurs à ces jeux, mais que tout dépendra du nombre de place que le Comité olympique mauricien mettra à la disposition de la fédération.

ÉQUIPEMENTS: La remise se fera ce samedi à Vacoas

La remise des équipements a été finalement reprogrammée pour ce samedi au centre national à Vacoas, pendant la compétition mensuelle. Selon Indiren Ramsamy, Rodrigues devrait également être présente. C'est grâce à une partie de l'argent obtenu auprès de l'Association internationale de Boxe (AIBA) à travers la participation de Kennedy St Pierre à l'AIBA Pro Boxing que la fédération a pu se procurer ces nouveaux équipements. Il a indiqué qu'avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'AMB remettra des équipements à la sélection nationale et aux comités régionaux, alors que le TFES donnera des équipements aux membres du Pôle Jeunes. « L'objectif est de pouvoir remettre de nouveaux équipements à nos licenciés tous les deux ans, car il est très important qu'ils se sentent considérés. C'est de cette manière qu'ils seront motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes », a-t-il conclu.