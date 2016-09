BOXE – JEUX OLYMPIQUES: St Pierre 5e chez les -91 kg

Maurice, plus particulièrement l'Association mauricienne de Boxe (AMB), avait fondé beaucoup d'espoirs aux Jeux olympiques de Rio au Brésil sur Kennedy St Pierre, engagé dans la catégorie des moins de 91 kg. Malheureusement pour le Mauricien, il a échoué à une marche d'une médaille de bronze en chutant en quart de finale face au kazakh Vassiliy Levit, un adversaire qui sera ensuite battu par le Russe Evgeny Tishchenko lors d'une finale qualifiée de honteuse, selon la presse sportive internationale, en raison de la décision finale des juges. Une défaite sous les yeux du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et qui avait ensuite conduit à une mise à l'écart de certains juges et arbitres par l'Association internationale de Boxe (AIBA).

Au final, Kennedy St Pierre a obtenu un diplôme du CIO avec pour mention une cinquième place, tout comme les quatre autres éliminés des quarts de finale. Selon les règlements de compétition disponibles sur le site de l'association internationale, le Mauricien a obtenu un total de 550 points qui sera comptabilisé lors du prochain classement mondial. Quant au boxeur vaincu par Evgeny Tishchenko en quart de finale, il se verra attribuer un total de 600 points. À noter que Kennedy St Pierre avait passé un tour aux Jeux olympiques en disposant de l'Algérien Chouaib Bouloudinats, celui-là même qu'il avait battu en finale du tournoi qualificatif des Jeux olympiques, en mars dernier, au Cameroun.