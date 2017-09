BOXE : La préparation enclenchée en vue des Jeux du Commonwealth

Les championnats du monde terminés, la préparation en vue des Jeux du Commonwealth est déjà enclenchée pour les boxeurs mauriciens. À raison de dix séances par semaine, et en attendant la concrétisation de stages en Inde et en Australie, tout est mis en œuvre afin d’aborder cette échéance, prévue à Gold Coast en Australie en avril de l’année prochaine, dans les meilleures dispositions.

« Nous n’avons obtenu que des accords verbaux avec les dirigeants indiens et australiens. De plus, nous n’avons actuellement aucune idée du nombre de boxeurs qui feront partie de la délégation », souligne le directeur technique d’origine cubaine, Roberto Ibanez. Ce dernier s’attend tout de même à beaucoup d’assiduité et de détermination de ses protégés. « Les sélectionnés seront ceux qui seront les mieux préparés et qui seront le plus au point. Il ne sera pas question de palmarès ou de place réservée », insiste-t-il. Dans l’optique de la préparation, un déplacement est prévu aux Seychelles du 26 courant au 1er octobre dans le cadre de la Regatta Cup.

Au sein de la sélection, Merven Clair a de nouveau été sollicité, après sa récente participation aux championnats du monde. Le boxeur de la catégorie -69 kg aura comme coéquipiers Damien Paris (-64 kg) et Cédric Olivier (-91 kg). Ils seront accompagnés de Richard Sunee (entraîneur), Barthelino Bancal (chef de délégation) et Stephano Hélène (arbitre-juge). Par la suite, Roberto Ibanez se rendra à Rodrigues du 6 au 12 novembre. Ce déplacement s’insérera dans le cadre des réunions qu’il tiendra avec les responsables des régions, dont la première est prévue aujourd’hui à partir de 10h à Vacoas.

« Ces rencontres devront se dérouler chaque deux mois afin que nous puissions hausser le niveau de ces responsables techniques et également organiser le travail à la base. De plus, il serait souhaitable que les entraîneurs régionaux puissent assister aux séances d’entraînement des présélections nationales au moins deux fois par semaine », avance le Cubain.

Par ailleurs, tout porte à croire que le championnat de la Commission Jeunesse et Sports de l’océan Indien (CJSOI) se déroulera à Maurice vers la fin de cette année. Pour rappel, elle devait se dérouler le mois dernier, mais avait été reportée en raison d’un nombre insuffisant de pays participants. Reste que les dirigeants de l’Association mauricienne de boxe, réunis hier soir, souhaitent voir plus loin en organisant une compétition d’envergure dans l'île l’année prochaine ou en 2019. Les arbitres-juges ne seront pas négligés, car un cours pour l’obtention d’une étoile devrait se tenir à Maurice l’année prochaine.

Suspension du président de l’AFBC

La commission de discipline de l’Association internationale de boxe amateur (AIBA) a sévi à l’issue des championnats d’Afrique tenus en juin dernier au Congo-Brazzaville. C’est ainsi que Kelani Bayor, président de la Confédération africaine et vice-président de l’AIBA, a été suspendu de toutes les activités liées à la boxe pour une période de trois ans avec effet immédiat. De son côté, la fédération congolaise ne pourra organiser aucune activité de l’AIBA pendant les deux prochaines années. La commission de discipline précise que ses décisions sont sans appel. Celles-ci font suite aux incidents survenus lors de l’organisation des championnats d’Afrique qualificatifs pour les championnats du monde. Le manque de sécurité, l’ambiance hostile, les pressions exercées sur les juges et le comportement de Kelani Bayor ont été autant d’éléments dénoncés. D’ailleurs, au sein de la délégation mauricienne, on maintient que les défaites de Kennedy St Pierre, Cédric Olivier et Jean-Luc Rosalba face à des boxeurs du pays hôte étaient injustifiées.

Richard Sunee responsable de la sélection Youth

Assistant-entraîneur national, Richard Sunee s’est vu confier une nouvelle responsabilité. Il sera désormais responsable de la sélection Youth et sera épaulé de Josian Lebon. Des démarches seront effectuées afin que Richard Sunee puisse suivre un cours d’entraîneurs pour l’obtention de deux étoiles au Soudan.

Hommage à Guy Bazerque

Au cours de la réunion de l’AMB tenue hier soir, il a été décidé qu’un hommage sera rendu à feu Guy Bazerque, doyen de cette discipline et secrétaire administratif de cette fédération avant sa retraite. Un shield sera remis aux membres de la famille du défunt, tandis que sa photo ornera les murs du Centre de boxe. Une compétition à son nom et sur une base annuelle est également envisagée.