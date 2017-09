BOXE—MBC BOXING TOUR: Clair et Alberte tiennent leur revanche

L'édition de septembre du MBC Boxing Tour, tenue samedi au Centre de boxe à Vacoas, a permis à Merven Clair et Christopher Alberte d'obtenir leur revanche aux dépens de Richarno Colin et Jean-Luc Rosalba respectivement. Certes, l'aîné des frères Colin évoluait dans une catégorie supérieure, mais son adversaire a fait la différence de justesse, soit à la majorité des juges (3-2). Par contre, Alberte s'est imposé à l'unanimité des juges.

Dans un premier temps, Richarno Colin avait été déclaré vainqueur. Ce qui avait surpris plus d'un du fait que Merven Clair s'était montré plus offensif. Cependant, l'erreur au niveau des différentes fiches des juges devait vite être rectifiée, permettant ainsi au champion national des -69 kg de rétablir une certaine hiérarchie suite à sa défaite en juillet dernier. Travaillant en contres, Colin s'est montré plus efficace lors de la troisième reprise, mais cela ne lui a pas permis de renverser la situation. Quoi qu'il en soit, Clair s'est rassuré en vue de sa participation à la Regatta Cup aux Seychelles à la fin de cette semaine. Pour rappel, les deux autres boxeurs retenus sont Damien Paris et Cédric Olivier.

Quant à Christopher Alberte, il en voulait sans doute terriblement, après ses deux défaites concédées face à Jean-Luc Rosalba. Lors de ce combat intense d'entrée, il a su imposer un pressing dès l'entame, dominant ainsi les deux premiers rounds, pour ensuite résister à un retour en force de son adversaire sur la fin. De ce fait, les prochains duels entre ces deux pugilistes s'annoncent épiques, surtout dans l'optique de la qualification pour les échéances internationales. Également en action samedi dernier, Jordy Vadamootoo. Le champion d'Afrique chez les -56 kg a dû faire face à une solide opposition de Geraldo Peronet, mais a néanmoins pu faire parler son expérience pour s'imposer à l'unanimité des juges.

La surprise de la soirée est sans doute venue de Ganessen Mootien, qui a pris la mesure de Damien Paris. Face à un adversaire plus entreprenant, ce dernier a baissé de pied graduellement et a d'ailleurs été compté au troisième round. De son côté, Denis Mickey, champion national chez les -56 kg, a eu du fil à retordre face à David Rolfo, champion national des -52 kg. Face à un adversaire mobile, Mickey a eu du mal à placer ses coups. Néanmoins, il a fait la différence par décision majoritaire à l'issue de ce duel indécis jusqu'au bout. Par contre, Kumar Beedassee a haussé le ton à la troisième reprise lors de son affrontement face à Stephano Jolicoeur. Suffisant pour lui permettre de se démarquer après deux premiers rounds équilibrés.

Les résultats

-54 kg jrs : Reddy Bellehumeur (Flacq) b. Fabien Belle (Quatre-Bornes) par forfait

+91 kg Elite : Ludovan Maurer (Vacoas) b. Jude Reynolds (Savanne) à l'unanimité des juges

-52 kg Elite : Kumar Beedassee (Grand-Port) b. Stephano Jolicoeur (Port-Louis) à l'unanimité des juges

-56 kg Elite : Denis Mickey (Rivière Noire) b. David Rolfo (Savanne) par décision majoritaire (3-2)

-64 kg Elite : Ganessen Mootien (Rose-Hill) b. Damien Paris (Flacq) à l'unanimité des juges

-60 kg Elite : Jordy Vadamootoo (Quatre-Bornes) b. Geraldo Peronnet (Flacq) à l'unanimité des juges

-69 kg Elite : Merven Clair (Port-Louis) b. Richarno Colin (Vacoas) par décision majoritaire (3-2)

-75 kg Elite : Christopher Alberte (Curepipe) b. Jean-Luc Rosalba (Flacq) à l'unanimité des juges