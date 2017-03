BOXE—MBC BOXING TOUR: L'occasion d'une évaluation mensuelle

L'Association mauricienne de boxe (AMB) innove en organisant le MBC Boxing Tour en collaboration avec la Mauritius Broadcasting Corporation et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le coup d'envoi sera donné ce soir (19h30) au Centre de boxe à Vacoas, alors que la compétition se déroulera sur une base mensuelle jusqu'à novembre. Le menu de ce soir comprendra huit combats, dont les six derniers seront retransmis en direct à la télévision.

Dans un premier temps, l'AMB avait envisagé de relancer Boxing in Studio, programme qui avait connu un énorme succès au cours des années 1970 et dont les combats se déroulaient dans le studio de la MBC alors à Forest Side. Toutefois, des problèmes pratiques, avec notamment le déplacement du ring à Moka, a poussé les organisateurs à opter pour le Centre de boxe à Vacoas.

Pourquoi une telle initiative ? « À travers ces combats, nos boxeurs auront l'occasion de bénéficier d'un plus grand nombre de frottements. Nous voulons également promouvoir la discipline et rassembler la famille de la boxe. Chacun devra se sentir concerné », explique Indiren Ramsamy, président de l'AMB.

La compétition sur système de ligue se déroulera à partir du mois prochain, avec deux à quatre boxeurs par catégorie. Seront concernées, les catégories Elite, Youth, juniors et féminin. Les vainqueurs et runners-up des différentes catégories seront récompensés à la fin de la saison.

« Il faut que les boxeurs aient cette habitude du ring. Nous aurons l'occasion de les juger tant sur les plans technique, tactique que psychologique. Cette évaluation se déroulera chaque mois et nous espérons accueillir des boxeurs de l'océan Indien au cours des prochaines compétitions », souligne de son côté l'entraîneur national, Judex Bazile.

Un regard sur les combats de ce soir permet de constater que deux remakes des finales des derniers championnats nationaux Elite seront à l'affiche, à savoir, David Rolfo/Stephano Jolicoeur chez les -52 kg et Jean-Luc Rosalba/Christopher Alberte chez les -75 kg. Rolfo et Rosalba se retrouveront-ils de nouveau au premier plan ? La question reste posée, d'autant qu'Alberte ne s'était incliné qu'à la majorité des juges à l'issue d'un combat fort engagé.

Il faudra également suivre la prestation de Richarno Colin, qui évoluera cette fois dans une autre catégorie, soit celle des -69 kg, face à Merven Clair, champion national de cette catégorie. Quant à Sharvin Kumar Beedassee et John Colin, ils tenteront de maintenir leur suprématie dans les catégories -49 kg et -60 kg respectivement. Leurs adversaires sont Allan Volavite et Damien Paris.

Les combats de ce soir

Youth -52 kg : Noelito Auguste (Flacq)/Shawn Payet (Port-Louis)

Elite -49 kg : Sharvin Beedassee (Grand-Port)/Allan Volavite (Grand-Port)

Elite -52 kg : David Rolfo (Savanne)/Stephano Jolicoeur (Port-Louis)

Juniors -48 kg : Niven Chemben (Curepipe)/Ivan Andine (Rose-Hill)

Elite -60 kg : John Colin/Damien Paris (Flacq)

Youth -56 kg : Damien Hélène (Vacoas)/David L'Eveillé (Vacoas)

Elite -69 kg : Merven Clair (Port-Louis)/Richarno Colin (Vacoas)

Elite -75 kg : Jean-Luc Rosalba (Flacq)/Christopher Alberte (Curepipe)

BOXE-FRANCAISE—GALA DU MORNE: Une rencontre préparatoire aux Mondiaux

A l'occasion de la fête nationale, la Fédération mauricienne de boxe française-savate et disciplines associées (FMBSDA) a organisé une rencontre pour toutes les catégories confondues, samedi dernier au Morne. Les tireurs se sont affrontés au combat et en assaut dans le cadre d’une préparation en vue des prochains championnats de Maurice et des mondiaux croates qui se feront au combat. De ce fait, la FMBSDA mettra un peu plus l’accent sur cet aspect de la discipline, qui est favorisée par les tireurs.

De bonnes performances ont ainsi été notées samedi dernier, à l’image d’Olivier Lafleur (Curepipe), présélectionné pour les mondiaux, qui s’est imposé face à Sébastien Céleste. Chez les jeunes, Rohan Louis (Malherbes) affiche une belle progression. Ce dernier est venu à bout de son adversaire, Stéphane Dugesclin (Mangalkhan), en trois rounds. Chez les filles, Chloé Bill (Malherbes) a également fait un sans-faute pour sa deuxième compétition de l’année. Elle s’est imposée face à son adversaire Asha Jootun (Port-Louis).

« Les résultats ont été satisfaisants, surtout quand on voit des jeunes qui se donnent vraiment les moyens de progresser et de réussir dans cette discipline. Les tireurs et les entraîneurs ont pu se situer et savent sur quels aspects travailler avant la rencontre nationale qui se fera le 15 avril sur le terrain de football de Cité Malherbes », soutient Kersley Visenjoue, entraîneur national.

Résultats

Juniors (masculin)

Gregory Pierre (Port-Louis) b. Stephane Amboise (Malherbes)

John Clair (Bel Ombre) b. Matthew Moonsamy (Port-Louis)

Jérémie Dimba (Morne) b. Alan Augustin (Richelieu)

Ashley Naich (Richelieu) b. Leonardo Fourneaux (Bel Ombre)

Rohan Louis (Malherbes) b. Stephane Dugesclin (Mangalkhan)

Emanuel Azie (Morne) b. Ashley Dimba (Bel Ombre)

Enrique Legentille (Mornes) b. Joachim Labelle (Bel Ombre)

Juniors (féminin)

Jhanvee Goorah (Bel Ombre) - égalité - Francesca Lamoureux (Morne)

Chloé Bill (Malherbes) b. Asha Jootun (Port-Louis)

Seniors (masculin)

Didier Madarbaccus (Richelieu) b. Mathieu Wong Shim (Port-Louis)

Brendon Tanguy (Bel Ombre) b. Anthony Zameer (Curepipe) par KO

Stéphane Jonckeer (Malherbes) b. Olivier Bissesur (Richelieu)

Olivier Lafleur (Curepipe) b. Sébastien Céleste (Malherbes)