BOXE—MBC BOXING TOUR: Pari réussi pour une première

Succès sur toute la ligne pour la première manche du MBC Boxing Tour. Au centre de boxe à Vacoas samedi, le coup d'envoi de cette manifestation mensuelle a été donné dans une ambiance électrique devant un nombreux public et a permis de juger l'état de forme des principaux protagonistes à l'approche des échéances internationales, notamment les championnats d'Afrique. Autant dire que la prochaine étape prévue le 29 avril au même endroit promet d'être tout aussi passionnante.

Cette manifestation, organisée par l'Association mauricienne de boxe en collaboration avec la Mauritius Broadcasting Corporation et le ministère de la Jeunesse et des Sports, aura permis la tenue de deux remakes des finales des derniers championnats nationaux Elite, à savoir ceux opposant David Rolfo à Stephano Jolicoeur et Jean-Luc Rosalba à Christopher Alberte chez les -52 kg et -75 kg respectivement. Rolfo et Rosalba ont confirmé leur succès, mais ce dernier a eu toutes les peines du monde pour asseoir sa supériorité en ne s'imposant qu'à la majorité des juges (3-2), comme cela avait été le cas au début du mois dernier.

Ce combat aura donc été intense jusqu'au bout, avec deux pugilistes se donnant à fond tout au long des trois rounds. Si Rosalba misait sur un travail à distance, son adversaire tentait parfois avec succès des enchaînements et des accélérations. Alberte en voulait terriblement, mais Rosalba a sans doute forcé la décision en sa faveur grâce à une plus grande précision. Un succès à l'arraché certes, mais gageons que la suprématie continuera à être âpre dans cette catégorie. De son côté, David Rolfo a repoussé avec brio le challenge de Stephano Jolicoeur, prouvant ainsi qu'il sera difficile de le déloger de son piédestal.

Quant à Richarno Colin, il a su prendre le meilleur de Merven Clair, bien que défiant son adversaire dans une catégorie supérieure. Son succès vient démontrer que ses blessures subies la saison dernière font désormais partie du passé, alors que sa médaille de bronze acquise à la Strandja Cup en Bulgarie est porteuse d'espoir pour l'échéance continentale. Quant à Merven Clair, il s'est montré sans doute trop prudent pour aspirer à prendre le meilleur d'un Richarno Colin plus entreprenant. La fête a été totale pour les Colin, car John s'est avéré trop fort pour Damien Paris, ce dernier devant abandonner au troisième round.

Les autres vainqueurs de la soirée ont été Sharvin Beedassee, qui confirme sa suprématie chez les -49 kg, Ivan Andine et David L'Éveillé. Trois boxeurs qui se sont imposés aux dépens d'Allan Volavite, Niven Chemben et Damien Hélène respectivement. Des victoires acquises aux points. Pour Indiren Ramsamy, président de l'AMB, cette première aura connu la réussite escomptée.

« Cette initiative s'est révélée intéressante, et nous remercions la MBC et le MJS pour leur soutien. L'apport des membres de la fédération, la présence d'un nombreux public et le niveau intéressant des combats ont été autant d'éléments positifs. Avec l'aide d'un commanditaire, nous comptons également inviter des boxeurs étrangers chaque trois mois afin de donner un autre cachet à cette compétition. »

Les résultats

Elite-49 kg : Sharvin Beedassee (Grand-Port) b. Allan Volavite (Grand-Port) aux points

Elite -52 kg : David Rolfo (Savanne) b. Stephano Jolicoeur (Port Louis) aux points

Juniors -48 kg : Ivan Andine (Rose-Hill) b. Niven Chemben (Curepipe) aux points

Elite -60 kg : John Colin (Vacoas) b. Damien Paris (Flacq) par abandon au 3e round

Youth -56 kg : David L'Éveillé (Vacoas) b. Damien Hélène (Vacoas) aux points

Elite -69 kg : Richarno Colin (Vacoas) b. Merven Clair (Port Louis) aux points

Elite -75 kg : Jean-Luc Rosalba (Flacq) b. Christopher Alberte (Curepipe) par décision majoritaire (3-2)