BOXE MBC TOUR 2017 : Un nouveau duel Rosalba/Alberte

Nouvelle édition du MBC Boxing Tour ce soir à partir de 19h au Centre de boxe à Vacoas. Des huit combats au programme, celui qui polisera sans doute l’attention sera celui qui opposera Jean-Luc Rosalba à Christopher Alberte dans la catégorie -75 kg. Si le premier nommé a remporté les deux précédents duels, on peut arguer que sa tâche n’a guère été facile du fait qu’il s’est imposé à chaque fois par décision majoritaire.

Cette fois, Christopher Alberte, qui avait participé récemment à un gala interîles à La Réunion, tentera de retourner la situation en sa faveur. Il n’empêche que Jean-Luc Rosalba, fort de son expérience acquise lors des derniers championnats d’Afrique, essaiera de justifier son titre acquis aux derniers championnats nationaux. L’autre combat qui s’annonce indécis sera celui qui mettra aux prises Merven Clair à Richarno Colin, soit les champions nationaux des -64 kg et -69 kg respectivement. Pour rappel, si Merven Clair avait pu décrocher sa qualification pour les championnats du monde, tel n’avait pas été le cas pour son adversaire.

Face à cet adversaire de calibre, Clair aura de nouveau l’occasion de se jauger en vue d’une prochaine échéance internationale, à savoir la Regatta Cup aux Seychelles la semaine prochaine. Il en sera de même pour Damien Paris, qui croisera le fer avec Ganessen Mootien chez les -64 kg. Il est à noter que le troisième pugiliste en action dans l’archipel sera Cédric Olivier. Il faudra également suivre la prestation de Denis Mickey, médaillé d’or au gala de l’île sœur. Il trouvera sur sa route David Rolfo, champion national des -52 kg, qui évoluera ainsi dans une catégorie supérieure.

Quant au champion d’Afrique en exercice chez les -56 kg, Jordy Vadamootoo, il tentera de repousser le challenge de Geraldo Peronet dans la catégorie -60 kg. Pour ce qui est des poids lourds, le staff technique aura l’occasion de voir à l’œuvre Jude Reynolds et Ludovan Maurer. D’autant que cette catégorie +91 kg demeure le parent pauvre dans l’optique des prochains Jeux des îles.



Le programme

-54 kg jrs : Fabien Belle (Quatre Bornes)/Reddy Bellehumeur (Flacq)

+ 91 kg Elite : Jude Reynolds (Savanne)/Ludovan Maurer (Vacoas)

-52 kg Elite : Kumar Beedassee (Grand-Port)/Stephano Jolicoeur (Port Louis)

-56 kg Elite : David Rolfo (Savanne)/Denis Mickey (Rivière Noire)

-64 kg Elite : Damien Paris (Flacq)/Ganessen Mootien (Rose-Hill)

-60 kg Elite : Geraldo Peronnet (Flacq)/Jordy Vadamootoo (Quatre Bornes)

-69 kg Elite : Merven Clair (Port Louis)/Richarno Colin (Vacoas)

-75 kg Elite : Christopher Alberte (Curepipe)/Jean-Luc Rosalba (Flacq)