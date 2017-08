BOXE—NÉCROLOGIE—GUY BAZERQUE: l’adieu du doyen

Guy Bazerque s’en est allé hier après-midi. Considéré comme le doyen de la boxe mauricienne, il a contribué à sa façon à la promotion de cette discipline pendant au moins un demi-siècle. Alors qu’il a récemment fêté ses 80 ans, celui qui était connu affectueusement comme "Ton Guy" aura connu le bonheur d’avoir été élevé au rang d’Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (OSK). Une distinction obtenue l’année dernière pour services rendus au sport.

Sapeur-pompier de profession, Guy Bazerque a été membre de la Commission de boxe de la Mauritius Sports Association, puis un des membres fondateurs et secrétaire de l’Association mauricienne de boxe (AMB). À l’issue de sa retraite en tant que sapeur-pompier, celui qui a également exercé en tant qu’arbitre-juge international prendra de l’emploi en tant que secrétaire administratif de l’AMB. Un poste où il fera montre de dévouement, malgré le poids des ans, jusqu’à sa retraite définitive en janvier 2015.

Au cours de sa longue carrière, Guy Bazerque a côtoyé plusieurs générations de boxeurs. « La boxe, malgré ses hauts et ses bas, a toujours été en constante évolution. Elle a surtout permis à des jeunes de milieux défavorisés de s’exprimer », nous déclarait-il au moment de prendre sa retraite. Ses funérailles ont eu lieu cet après-midi en l’église Sainte-Anne à Plaisance. À tous ceux que ce deuil afflige, la rédaction sportive du Mauricien présente ses sympathies.