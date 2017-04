BOXE—PRÉPARATION CHAMPIONNATS D'AFRIQUE ELITE: Opposition réunionnaise lors du MBC Boxing Tour

À environ sept semaines du coup d'envoi des championnats d'Afrique Elite de boxe, tout est mis en œuvre afin que les représentants mauriciens puissent bénéficier de la meilleure préparation possible. D'autant que cette échéance prévue au Congo-Brazzaville du 27 mai au 4 juin sera la seule étape qualificative en vue des championnats du monde. C'est ainsi qu'un test est prévu le samedi 29 avril à partir de 20h avec un gala face aux Réunionnais lors du MBC Boxing Tour au Centre de boxe à Vacoas.

Cinq combats seront à l'affiche, dont quatre au niveau masculin. « Nous avons lancé une invitation à la ligue réunionnaise et elle nous a répondu positivement. Nos boxeurs auront besoin d'un maximum de frottements afin qu'ils puissent s'affirmer aux championnats d'Afrique », avance Indiren Ramsamy, président de l'Association mauricienne de boxe (AMB). Outre ces cinq combats internationaux, deux duels au niveau local seront programmés pour cette deuxième édition du MBC Boxing Tour qui avait connu un franc succès lors du coup d'envoi le 25 mars.

L'AMB prévoit également la tenue d'un camp d'entraînement au cours des prochaines semaines. « Nous travaillons actuellement sur ce dossier », précise Indiren Ramsamy. Il se pourrait finalement qu'une équipe étrangère effectue le déplacement, comme le souhaite le conseiller technique d'origine cubaine, Roberto Ibanez. Ce dernier se dit satisfait de la forme actuelle des pugilistes.

« La préparation suit son cours dans de bonnes conditions et nous prévoyons de passer à deux séances quotidiennes. Un camp d'entraînement constituera un plus », affirme-t-il. Qu'en est-il de Kennedy St Pierre, considéré comme une des meilleures chances de médaille et qui avait accusé un surplus de poids au début de cette saison ? « Il s'entraîne avec beaucoup de sérieux et retrouve graduellement sa catégorie, soit celle des -91 kg », laisse entendre Roberto Ibanez.

Au fait, la délégation mauricienne devrait comprendre huit éléments. Elle sera conduite par Jean-François Dick, membre de l'AMB, alors que le choix des entraîneurs n'a pas encore été finalisé. Toutefois, Indiren Ramsamy regrette que le stage prévu pour entraîneurs et juges-arbitres dans le cadre de cette compétition continentale a été annulé.

Il est à noter que la première épreuve continentale qualificative en vue des Mondiaux se déroulera à Tashkent en Ouzbékistan pour la zone Asie du 30 avril au 7 mai. Les autres échéances se dérouleront au Honduras du 10 au 18 juin pour les Amériques, à Kharkiv en Ukraine du 16 au 24 juin pour les pays européens et à Gold Coast en Australie du 24 au 29 juin pour la zone Océanie. Quant aux championnats du monde, ils se tiendront au Sporthalle de Hambourg en Allemagne du 25 août au 3 septembre. 280 boxeurs seront concernés par cet événement.

Il faut savoir par ailleurs que les championnats nationaux Youth se tiendront du 27 au 29 avril à Vacoas, les finales étant prévues dans l'après-midi du 29.