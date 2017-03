BOXE PRÉPARATION CHAMPIONNATS D'AFRIQUE ELITE : Possible camp d'entraînement en Europe

Après une prestation honnête à la Stranja Cup en Bulgarie, marquée par l'obtention de deux médailles de bronze, les boxeurs mauriciens préparent désormais les championnats d'Afrique Elite. Une compétition qui se déroulera au Congo-Brazzaville du 27 mai au 4 juin et qui sera qualificative pour les championnats du monde prévus en Allemagne du 25 août au 3 septembre. C'est ainsi qu'il existe des possibilités qu'un camp d'entraînement d'une quinzaine ou d'une vingtaine de jours se déroule en Europe en guise de préparation finale.

« Nous souhaitons une préparation adéquate en vue de cette compétition continentale et ce camp d'entraînement viendra à point nommé », avance le conseiller technique d'origine cubaine, Roberto Ibanez. Ce dernier espère également que la délégation soit la plus complète possible, mais tout dépendra des finances.

Reste qu'il se veut déjà confiant du degré de forme de quelques-uns de ses protégés qui étaient en action à la Stranja Cup. D'autant que Maurice était le seul pays africain présent à ce rendez-vous qui avait réuni 172 pugilistes venant de 33 pays. Qui plus est, les boxeurs mauriciens avaient bénéficié d'un camp d'entraînement d'une semaine avec des Bulgares, Chinois, Indiens, Moldaves et Espagnols.

Effectuant un retour sur cette compétition, Roberto Ibanez estime que Richarno Colin aurait mérité de se retrouver en finale, lui qui s'était incliné à la majorité des juges face au Bulgare Ismetov. « Il a contrôlé le combat de bout de bout, tout en faisant montre d'un très bon travail tactique. C'est sûr qu'il retrouve ses bonnes sensations après ses blessures subies l'année dernière. Il sera certainement un de nos meilleurs espoirs aux championnats d'Afrique. »

Le Cubain fait également ressortir que Merven Clair, autre médaillé de bronze, aurait également pu aspirer à une place en finale. « Il possède certes du talent et du potentiel, mais il lui a manqué la confiance voulue. Son adversaire était prenable. » Concernant les trois autres boxeurs, Roberto Ibanez soutient que Jean-Luc Rosalba est tombé face à un adversaire plus expérimenté, que John Colin a disputé sa meilleure compétition internationale, mais qu'il a été handicapé par une douleur au ventre, et que Sharwin Kumar Beedassee s'est défendu avec beaucoup de cœur face à un Kazakh de niveau mondial.

Au bout du compte, il en tire des motifs de satisfaction. « Nous avons soit gagné, soit perdu aux points. De plus, aucun de nos boxeurs n'a été compté, alors que trois de leurs adversaires l'ont été. » Selon lui, il ne s'agira pas de dormir sur ses lauriers à l'issue de cette compétition, car l'objectif principal demeure de briller aux championnats d'Afrique et de se qualifier pour les Mondiaux. À son avis de telles compétitions permettent de gagner des rangs au classement mondial.

Par ailleurs, au niveau de la boxe féminine, Roberto Ibanez souhaite que les Mauriciennes puissent participer à une compétition en Angola à la fin du mois prochain.