BOXE – PRÉPARATION EN VUE DES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : Le Botswana décline l'invitation de Maurice

L'AMB opte pour un stage local et a déjà écrit à la fédération seychelloise pour la participation de sa sélection nationale

John Colin (-60 kg) et Merven Clair (-69 kg) victorieux samedi dernier face aux Réunionnais

Les Championnats d'Afrique Elite, prévus du 26 mai au 4 juin au Congo Brazzaville, seront qualificatifs pour les Championnats du monde programmés du 25 août au 3 septembre à Hambourg, en Allemagne. Après la venue de trois boxeurs réunionnais lors de la compétition de samedi dernier, l'Association mauricienne de Boxe (AMB) envisageait de faire venir une équipe botswanaise lors de la préparation finale. Malheureusement, cela ne pourra se faire. La Fédération botswanaise de Boxe a décliné l'invitation mauricienne dans un courriel mardi soir. Selon le président de l'AMB, Indiren Ramsamy, la sélection nationale bouclera sa préparation à Maurice. Une proposition a déjà été faite à la fédération seychelloise pour la participation de sa sélection à ce stage.

À trois semaines de l'échéance africaine, le directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez, a indiqué que son groupe se trouve dans la bonne direction, et ce malgré le forfait des Botswanais. Après avoir vu John Colin (-60 kg) et Merven Clair (-69 kg) s'imposaient samedi dernier face à des Réunionnais au centre national de Vacoas, il s'est dit davantage convaincu que ses boxeurs réaliseront une bonne performance au Congo Brazzaville.

Il convient de souligner que l'AMB avait prévu de faire venir huit réunionnais au cours de la soirée de samedi dernier. Mais au final, seuls trois boxeurs se sont déplacés, dont un élément féminin.

« L'idéal aurait été d'avoir huit boxeurs de l'île sœur, d'autant que notre objectif était d'offrir aux présélectionnés un combat de bon niveau. Malheureusement, cela n'a pu se faire », a d'emblée déclaré Indiren Ramsamy, président de l'AMB, qui se réjouit tout de même que John Colin et Merven Clair ont pu eux bénéficier de la venue des Réunionnais. « C'était très important pour nos boxeurs de changer d'adversaires. Nous allons continuer à travailler, afin de faire venir d'autres boxeurs étrangers », a-t-il indiqué. Des démarches sont actuellement en cours, dans le cadre de la préparation finale avant le grand départ pour le Congo Brazzaville.

La Réunion intéressée

La venue des Botswanais avortée, Indiren Ramsamy a souligné que ses membres et lui ont décidé de faire venir les Seychelles pour la tenue du stage final. « L'objectif est d'offrir à nos boxeurs les atouts nécessaires afin qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens à ces championnats. Le Botswana a indiqué qu'il ne pourra se déplacer et nous avons déjà approché les Seychelles. Nous attendons maintenant une réponse », a-t-il expliqué. Il a ajouté que faire venir les Seychelles à Maurice est idéal dans les conditions actuelles, d'autant que cela permettra aux huit boxeurs sélectionnés de profiter d'une bonne fin de préparation.

Indiren Ramsamy a indiqué que suite aux récentes discussions avec le vice-président de la Ligue réunionnaise de Boxe, Gianni Mauden, La Réunion avait émis le souhait de se déplacer à nouveau à Maurice avec une équipe beaucoup plus conséquente. « Cette possibilité existait, mais ce sera pour une prochaine fois. Gianni Mauden nous a aussi fait part de son désir de faire déplacer des équipes à Maurice au moins trois fois l'an. Il a vu notre niveau et cela le motive, non seulement d'envoyer des boxeurs seniors, mais aussi de travailler avec nos plus jeunes », a-t-il déclaré.

Des démarches sont aussi en cours auprès de Madagascar pour une prochaine compétition, car pour Indiren Ramsamy, il est important de travailler avec ces pays, surtout dans l'optique des Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 à Maurice. Il a ajouté que la venue des boxeurs étrangers à Maurice ne pourra que motiver la cinquantaine de boxeurs de toutes les catégories d'âges, qui s'entraînent régulière au centre national.

Pour sa part, Roberto Ibanez Chavez a trouvé que la compétition avec les trois Réunionnais était bien. Une soirée au cours de laquelle John Colin et Merven Clair se sont imposés face à Bertrand Pasquin et Morvan Félix respectivement. Alors que chez les dames, la Réunionnaise Flavy Fontaine a pris la meilleure de Ketty Rousseau. « Merven Clair a facilement battu un Réunionnais médaillé d'or aux derniers Jeux des îles. J'ai été aussi content de voir que John Colin a utilisé la bonne tactique pour s'imposer également. Quant à Ketty Rousseau, elle est avec nous depuis à peine une année, et ce après avoir pratiqué du kick-boxing. Pour le moment, ce n'est pas assez. Il va falloir qu'elle continue à travailler très dur », a fait remarquer le DTN.

Les Mondiaux d'Hambourg

Dans l'ensemble, a-t-il ajouté, les performances réalisées par ses protégés jusqu'ici sont satisfaisantes. « Nos boxeurs ont progressé et sont physiquement très bien », a-t-il indiqué. Désormais, les entraînements se font à la raison de deux fois par jour et, depuis hier, les présélectionnés ont une session de travail les samedis matins. « Ce que j'aime beaucoup avec les boxeurs, c'est leur état d'esprit. Ils sont tous motivés et déterminés à gagner leurs places et aussi à briller lors des championnats d'Afrique. Dans les entretiens d'après combats, ils étaient tous unanimes à dire que l'objectif était de décrocher une qualification pour les Mondiaux d'Hambourg. Ce qui est de très bon augure », a-t-il affirmé.

Roberto Ibanez Chavez a d'ailleurs déclaré que l'objectif sera de qualifier le maximum de boxeur pour Hambourg à l'issue des Championnats d'Afrique. Une compétition au cours de laquelle les quatre médaillés de toutes les catégories valideront leurs billets pour l'Allemagne. Selon Indiren Ramsamy, le DTN accompagnera la sélection de huit boxeurs, aussi bien qu'un autre entraîneur dont le nom n'a pas encore été finalisé. Le deuxième vice-président de l'AMB, Gérard Louis, agira lui comme chef de délégation. « Les démarches auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports sont sur la bonne voie. Nous avons toujours eu le soutien et je pense que notre dossier devrait être très vite approuvé », a-t-il conclu.