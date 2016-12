BOXE SAISON 2016 : L'AMB, entre satisfactions et regrets

L'Association mauricienne de boxe (AMB) avait placé la barre à très bonne hauteur à l'aube de cette présente saison. L'objectif majeur étant l'obtention d'un podium aux Jeux Olympiques de Rio. Même si cet objecif n'a pu être atteint, il n'en demeure pas moins que cette fédération se dit satisfaite d'avoir pu honorer ses engagements au niveau national et régional. La préparation étant braquée en cette saison 2017 sur les championnats du monde prévus en Allemagne en août prochain.

Après la compétition qualificative tenue au Cameroun en mars dernier, tout avait été mis en oeuvre pour que les deux qualifiés, à savoir Merven Clair et Kennedy St Pierre, bénéficient de la meilleure préparation voulue en vue des J.O. Un stage à Cuba couplé de deux compétitions, avec le Conseiller Technique Roberto Ibanez comme accompagnateur, les avaient ainsi mis en condition. Toutefois, face à la rude concurrence, notamment celle des pugilistes des World Series of Boxing (WSB), Kennedy St Pierre échouera au pied du podium de la catégorie -91 kg, tandis que Merven Clair ne pourra franchir les huitièmes de finales chez les -75 kg.

«Ce stage à Cuba a néanmoins été d'une grande aide. Toutefois, ces trois mois ont été à mon avis trop courts pour pouvoir prétendre renverser la vapeur face à l'armada de la WSB, dont les boxeurs ont décroché six des dix médailles d'or», reconnaît Indiren Ramsamy, président de l'AMB. Ce dernier regrette également que le manque de moyens financiers n'a pas permis de participer à un stage en altitide à Colorado et à une compétition au Vénézuela. Des regrets également que Maurice n'ait pu être présente lors de la dernière étape qualificative en vue des J.O. Pour rappel, Richarno Colin, qui visait une troisième participation olympique, s'était blessé au cours d'une séance d'entraînement.

Pour ce qui est des championnats du monde Jeunes tenus en Russie, l'apprentissage a été des plus délicats, car les trois sélectionnés n'ont pu franchir le premier tour. Le président de l'AMB n'en fait toutefois pas un drame. «Nos jeunes sont tombés face à des adversaires déjà expérimentés. A l'image d'Allan Mackair qui s'était retrouvé face à l'éventuel médaillé d'argent. Malgré ce manque de réussite, ils ont pu bénéficier de plusieurs tests-matches. Ce qui leur fera gagner en expérience». Si au niveau international, les championnats du monde, les championnats d'Afrique et les Youth Commonwealth Games seront les rendez-vous phares, l'AMB tâchera de trouver les sources de financement bien à l'avance. Et ce, avec la collaboration du Ministère de la Jeunesse et des Sports, et d'autres partenaires.

Au niveau local, l'AMB se dit satisfaite que les objectifs fixés ont pu être atteints à 80%. Les championnats pour les différentes catégories d'âge, de même que quelques compétitions régionales ont pu se tenir. Vers la fin de la saison, la fédération avait également organisé des stages pour entraîneurs et arbitres-juges. Toutefois, le nombre de stagiaires s'est révélé insuffisant par moments.

Le calendrier 2017

Janvier

21: Stage pour entraîneurs-Vacoas

28: Ram Ruhee Cup-Vacoas

Février

1-5: Bocksai Cup-Hongrie

6-15: Camp d'entraînement-Bulgarie

14-19: Stranja Cup-Bulgarie

18-19: Stage pour arbitres-juges

25: Compétition régionale

20 février-12 mars: Camp d'entraînement en altitude-Bulgarie

Mars

1-4: Championnats nationaux Elite-Vacoas

13-25: Camp d'entraînement-Vacoas

18: Coupe de la République

28 mars-2 avril: Championnats de la zone 4-Afrique du Sud

mi-mars: Inter-régions des National Youth Games-Vacoas

Avril

5-12: Camp d'entraînement-Vacoas

10: Compétition régionale

14-17: Ceintures Montana-France

20-23: Championnats nationaux juniors

24-30: Cours pour entraîneurs 1 étoile

Mai

1-5: Roberto Balado Cup-Cuba

9-20: Camp d'entraînement avec équipes étrangères-Vacoas

11: Compétition régionale

23-29: Championnats d'Afrique

Juin

2-19: Cardin Cup, Roberto Balado Cup, Teofilo Stevenson Cup-Cuba

12-13: Stage pour abitres-juges

21: Compétition régionale

Juillet

1-5: Camp d'entraînement-Cuba

10-23: Camp d'entraînement- Vacoas

16-24: Youth Commonwealth Games-Bahamas

mi-juillet: President's Cup-Indonésie

30: Compétition régionale

Août

1-11: Camp d'entraînement avec équipes étrangères-Vacoas

3-5: Championnats nationaux Youth-Vacoas

mi-août: Coupe de l'océan Indien-Réunion

12-24: Camp d'entraînement-Allemagne

25 août-3 septembre: Championnats du monde (Allemagne)

Septembre

mi-septembre: Inter-régions Jeux des Jeunes-Vacoas

22-24: Compétition internationale-Vacoas

fin septembre: Cours pour entraîneurs-Vacoas

Octobre

3: Préparation en vue des Jeux du Commonwealth

mi-octobre: Camp d'entraînement-Vacoas

16: Compétition régionale

28: Cours pour entraîneurs-Vacoas

Novembre

9-11: Championnats nationaux -15 ans-Vacoas

mi-novembre: Camp d'entraînement de trois semaines-Australie

25: Compétition régionale

mi-novembre: Phase finale Jeux des Jeunes

Décembre

2: Compétition régionale

4-16: Camp d'entraînement-Vacoas

19-24: Compétition internationale-Kazakhstan

Kennedy St Pierre à la 6e place mondiale

Selon le dernier classement établi par la fédération internationale de boxe, soit le mois dernier, Kennedy St Pierre se situe à la sixième place de la catégorie -91 kg. Il compte 1328 points, et est devancé par le Russe Evgeny Tischenko (médaillé d'or à Rio) avec 3000 pts, le Cubain Evislandy Savon (2390 pts), l'Azeri Abdulkadir Abdullayev (1850 pts), le Kazak Vassiliy Levit (1800 pts) et l'Ouzbek Rustam Tulaganov (1600 pts). De son côté, Richarno Colin se retrouve à la 17e place chez les -64 kg avec 500 points. Les autres boxeurs classés sont Jean-Luc Rosalba, 25e chez les -69 kg avec 350 points, John Colin 33e place chez les -60 kg avec 250 points et Cedric Olivier 38e chez les -81 kg avec 200 points. Par contre, Merven Clair, malgré sa belle prestation au cours de cette saison, il n'est pas classé chez les -75 kg.