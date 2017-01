BOXE—SAISON 2017: Tenter une médaille aux Mondiaux d'Hambourg

Aux Jeux olympiques de Rio au Brésil l'année dernière, beaucoup d'espoirs avaient été fondés sur Kennedy St Pierre en vue d'émuler un autre boxeur qu'est Bruno Julie, seul médaillé olympique mauricien (bronze en 2008 en Chine) à ce jour. Malheureusement, il a échoué au pied du podium et a pris une cinquième place dans la catégorie des moins de 91 kg. Pour l'Association mauricienne de Boxe (AMB), ce n'est que partie remise, puisque l'objectif, cette année, est de briller aux Championnats du monde Elite prévus du 25 août au 3 septembre à Hambourg, en Allemagne. Le président Indiren Ramsamy a placé la barre très haut en parlant d'une médaille à cette compétition, en attendant un podium olympique dans quatre ans à Tokyo au Japon.

La saison 2017 de l'AMB devait démarrer dans deux semaines, soit les 21 courants, au centre national à Vacoas, avec une session de formation pour les entraîneurs. Cela pour faire suite aux ateliers de travail animés, l'année dernière, par le directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez, et l'entraîneur national, Judex Bazile. Avec la tenue de l'assemblée générale élective programmée pour le 22 courant à Vacoas, cette fédération a pris la décision de reporter la reprise à une date ultérieure. Idem pour la Ram Ruhee Cup, qui avait été fixée au 28 janvier, à Vacoas, mais qui a été aussi reprogrammée à une date ultérieure en raison de la tenue des Championnats nationaux Elite au début de février. Un changement qui a aussi forcé l'annulation de la participation mauricienne à la Bocksai Cup, programmée pour début février toujours, en Hongrie.

Pour Indiren Ramsamy, ces changements ont été nécessaires en attendant surtout la fin des élections. « Nous trouverons d'autres compétitions de haut niveau pour compenser cette non-participation à la Bocksai Cup. Nous avons d'ailleurs déjà écrit à l'AIBA (Association internationale de Boxe) fin 2016 pour voir d'autres possibilités de participation à des tournois internationaux. Je pense que d'ici la reprise lundi, la fédération nous fera parvenir une réponse à ce sujet », a-t-il fait remarquer. D'ici là, ce sont les Mondiaux d'Hambourg qui retiennent l'attention des boxeurs locaux, notamment un certain Kennedy St Pierre.

Stages et compétitions à Cuba

Selon le président de l'AMB, ce dernier demeure effectivement la meilleure chance mauricienne à cette compétition. Il n'empêche, a-t-il ajouté, que d'autres boxeurs à l'image de Richarno Colin (-64 kg) ou encore Merven Clair (-75 kg) peuvent également bien faire. « La priorité, cette année, demeure les Mondiaux d'Hambourg. Ce sera notre plus gros défi avec l'objectif de décrocher une médaille. L'entraînement a déjà repris et d'ici lundi (demain), la préparation tournera à plein régime. À notre niveau, nous ferons tout notre possible pour offrir à nos boxeurs la meilleure préparation voulue », a expliqué Indiren Ramsamy.

Ce dernier a d'ailleurs déjà identifié, avec le soutien de ses membres et du staff technique national surtout, des stages et compétitions, principalement à Cuba, pays du DTN Chavez. Il a d'ailleurs ajouté que, grâce à ce dernier, des contacts ont été établis avec ce pays. Kennedy St Pierre et Merven Clair ont même pu effectuer une préparation d'un peu plus de deux mois dans l'île, l'année dernière, avant de mettre le cap sur Rio pour participer aux JO. « Nous avons établi de très bonnes relations de travail avec les autorités cubaines. J'ai eu l'occasion de m'y rendre et je peux vous dire que Cuba offre, non seulement les facilités nécessaires, mais possède aussi, comme on le sait, des boxeurs de très haut niveau. Avoir la chance de travailler avec les Cubains nous aidera très certainement dans notre quête de médaille en vue des Mondiaux », a-t-il avancé.

Hormis les Championnats du monde, il est aussi prévu une participation des plus jeunes, plus précisément ceux de 17-18 ans aux Youth Commonwealth Games qui se dérouleront du 16 au 24 juillet aux Bahamas. Consolider sur les bases de 2016 pour mieux faire en 2017 demeure aussi une des priorités de l'AMB. C'est le moins que l'on puisse dire après quelques bonnes performances réalisées l'année dernière, notamment par Kennedy St Pierre. Celui qui boxe désormais chez les lourds (-91 kg) s'est, en effet, distingué lors de la deuxième phase qualificative des Jeux olympiques en décrochant la médaille d'or au Cameroun. Une compétition au cours de laquelle le jeune rodriguais Merven Clair (-75 kg) avait, lui, remporté la médaille d'argent.

Si ce dernier n'a pas été en mesure de passer un tour aux JO, en revanche, Kennedy St Pierre a de son côté échoué à une marche du podium, terminant cinquième de sa catégorie. Il est actuellement classé sixième au niveau mondial et premier chez les moins de 91 kg au niveau africain.

C'est dire que cette année, le boxeur de 24 ans sera une fois encore le porte-drapeau de la boxe mauricienne. Et même si sa discipline ne sera pas représentée lors des Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire, Kennedy St Pierre aura d'autres opportunités de briller et de faire montre de son énorme talent. À condition, bien évidemment, qu'il continue à faire preuve de la même régularité et surtout du même sérieux affiché au cours des derniers mois précédant les JO.

Retour de St Pierre chez les professionnels

D'ailleurs, l'AMB compte à nouveau l'inscrire dans le circuit professionnel de l'AIBA Pro Boxing, aussi bien que d'autres boxeurs après que la fédération internationale ait finalement décidé de verser la somme qui était due à la fédération, comme indiqué dans le contrat. « Nous avons vu aux JO de Rio qu'une bonne partie des médaillés d'or et d'argent était engagée dans l'AIBA PRO Boxing et dans le World Series Boxing. C'est dire l'importance de ces championnats professionnels si nous voulons nous aussi remporter une médaille olympique en 2020 à Tokyo », a-t-il indiqué.

Indiren Ramsamy a aussi avancé que d'ici deux semaines, l'AMB recevra une somme conséquente de l'AIBA après les engagements de Kennedy St Pierre à l'AIBA Pro Boxing. « Comme je l'ai toujours dit, cette somme servira au développement de la boxe uniquement. Une partie sera injectée dans la préparation de nos boxeurs en vue des championnats du monde, alors que l'autre partie servira à l'achat des équipements à la sélection et aux comités régionaux, y compris Rodrigues. D'ici mars prochain, nous espérons avoir terminé avec la remise de nouveaux équipements. »

Pour conclure, le président de l'AMB a tenu à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), le Comité olympique mauricien (COM) et le Club Maurice Committee (CMC) pour leur soutien. Toutefois, a-t-il précisé, ce soutien n'est pas suffisant, d'où la nécessité de trouver un sponsor cette année. « Pour être en mesure d'atteindre d'autres sommets, il nous est impératif de bénéficier du soutien d'un partenaire financier en sus de ce que nous recevons déjà des instances sportives. Nous ferons donc le nécessaire pour trouver un sponsor », a-t-il souligné.

AG élective du 22 courant: Ramsamy sera finalement candidat

Il avait dit longtemps hésité, mais a finalement décidé de faire acte de candidature à sa propre réélection comme président de l'AMA, lors des élections du 22 janvier prochain, à Vacoas. « Comme je l'avais expliqué dans ces mêmes colonnes récemment, je ne voulais pas postulé pour un nouveau mandat comme président. Il n'empêche que beaucoup personnes de mon entourage, mais aussi des membres, des entraîneurs, des juge-arbitres et des boxeurs m'ont demandé de continuer », a fait remarquer Indiren Ramsamy. Il a précisé que s'il est élu, le but, avec les nouveaux membres, sera de travailler avec un objectif commun qui est de permettre à Maurice de décrocher une autre médaille lors des JO de Tokyo. Pour ce faire, a-t-il ajouté, il est important pour la fédération de travailler avec Cuba, mais aussi avec des pays européens et asiatiques. « Il est impératif que nos boxeurs soient en permanence en stage à l'étranger avant de prendre part à une compétition de haut niveau. Ce n'est qu'en ce faisant que nous auront des bons résultats », a-t-il indiqué. Indiren Ramsamy a précisé que même s'il n'est pas élu comme président, il continuera à travailler pour le progrès de la discipline. À noter que lors des élections du 22 janvier, trois représentants du comité régional de Rodrigues seront appelés à voter, a souligné Indiren Ramsamy, contrairement au passé où un seul représentant votait pour trois membres du comité régional.

Championnats nationaux Elite en février: Déterminant pour les compétitions à venir

Les championnats nationaux Elite seront disputés du 2 au 4 février au centre national à Vacoas, et non au début de mars. Avec ce changement, la Ram Ruhee Cup, qui devait se tenir le 28 janvier, a été reprogrammée, afin d'éviter aux boxeurs d'éventuelles blessures. Selon Indiren Ramsamy, ces championnats seront déterminants pour la suite des événements, notamment pour ce qui est de la participation prochaine aux compétitions internationales de cette année avec, entre autres, les Mondiaux d'Allemagne.

Ce sera justement le cas des boxeurs Jean-Luc Rosalba et Merven Clair qui boxent tous deux dans la même catégorie des moins de 69 kg. Ce problème s'était posé avant les Jeux des îles de l'océan Indien de 2015, à La Réunion, et c'est finalement le premier nommé qui avait gagné sa place en 69 kg. Le second avait été replacé en moins 75 kg. Ce qui n'avait pas empêché Merven Clair de décrocher l'or à ces Jeux et ensuite l'argent au Cameroun, l'année dernière, pour gagner sa qualification pour les JO de Rio.

« C'est donc à l'issue de ces championnats de Maurice que nous saurons désormais qui boxera dans quelle catégorie pour toute l'année. Ce sera donc un exercice très important pour tous les boxeurs », a-t-il précisé. Il a aussi rappelé que la présélection nationale est très bien représentée avec des boxeurs comme Kennedy St Pierre, Merven Clair, Richarno Colin (-64 kg), John Colin (-60 kg), Georgy Vadamootoo (-56 kg) et Cédric Olivier (-81 kg). Il a ajouté que même le jeune Sharvin Beedassy, récent participant aux Mondiaux junior Youth de Russie, a prouvé, comme tant d'autres encore, qu'il n'est plus très loin de se faire une place chez les seniors.

Le calendrier

Février

2-6: Championnats nationaux Elite (Vacoas)

6-15: Camp d'entraînement (Bulgarie)

14-19: Stranja Cup (Bulgarie)

18-19: Stage pour arbitres-juges

25: Compétition régionale

20 février-12 mars: Camp d'entraînement en altitude (Bulgarie)

Mars

13-25: Camp d'entraînement (Vacoas)

18: Coupe de la République

28 mars-2 avril: Championnats de la zone 4 (Afrique du Sud)

Mi-mars: Inter-régions des National Youth Games (Vacoas)

Avril

5-12: Camp d'entraînement (Vacoas)

10: Compétition régionale

14-17: Ceintures Montana (France)

20-23: Championnats nationaux juniors

24-30: Cours pour entraîneurs 1 étoile

Mai

1er-5: Roberto Balado Cup (Cuba)

9-20: Camp d'entraînement avec équipes étrangères (Vacoas)

11: Compétition régionale

23-29: Championnats d'Afrique

Juin

2-19: Cardin Cup, Roberto Balado Cup, Teofilo Stevenson Cup (Cuba)

12-13: Stage pour abitres-juges

21: Compétition régionale

Juillet

1er-5: Camp d'entraînement-Cuba

10-23: Camp d'entraînement- Vacoas

16-24: Youth Commonwealth Games (Bahamas)

Mi-juillet: President's Cup (Indonésie)

30: Compétition régionale

Août

1er-11: Camp d'entraînement avec équipes étrangères (Vacoas)

3-5: Championnats nationaux Youth (Vacoas)

Mi-août: Coupe de l'océan Indien (La Réunion)

12-24: Camp d'entraînement (Allemagne)

25 août-3 septembre: Championnats du monde (Allemagne)

Septembre

Mi-septembre: Inter-régions Jeux des Jeunes (Vacoas)

22-24: Compétition internationale (Vacoas)

Fin septembre: Cours pour entraîneurs (Vacoas)

Octobre

3: Préparation en vue des Jeux du Commonwealth

Mi-octobre: Camp d'entraînement (Vacoas)

16: Compétition régionale

28: Cours pour entraîneurs (Vacoas)

Novembre

9-11: Championnats nationaux -15 ans (Vacoas)

Mi-novembre: Camp d'entraînement de trois semaines (Australie) et phase finale Jeux des Jeunes

25: Compétition régionale

Décembre

2: Compétition régionale

4-16: Camp d'entraînement (Vacoas)

19-24: Compétition internationale (Kazakhstan)