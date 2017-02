BOXE - STRAJA CUP, HIER : Richarno Colin perd en demi

Richarno Colin a été éliminé hier en demi-finale de la Straja Cup, en Bulgarie, après sa défaite face au Bulgare Ayrin Ismetov dans la catégorie des moins de 64 kg. Selon le président de l'Association mauricienne de Boxe, Indiren Ramsamy, Richarno Colin a réalisé un bon combat, mais trouve dommage qu'il a perdu. "Le chef de délégation, Jonathan Sutton, m'a dit qu'il a réalisé un très bon combat. Dommage qu'il n'a pas été jusqu'au but du tournoi. Je suis satisfait des performances réalisées et j'espère que Merven (Clair) ira en finale (le boxeur des moins de 69 kg était en action tard hier soir)", a-t-il déclaré. A noter que Sharwin Beedassy (-49 kg), John Colin (-60 kg) et Jean-Luc Rosalba (-75kg) ont été éliminés en huitième de finale.