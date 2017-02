BOXE—STRANJA CUP (8ES DE FINALE): John Colin en quarts de finale

John Colin (60 kg) a rejoint jeudi soir Merven Clair (69 kg) et Richarno Colin (64 kg) en quarts de finale de la Stranja Cup, qui se tient au Sofia Sports Hall EN Bulgarie. En effet, le Mauricien a remporté son combat à l'unanimité des juges (5-0) face à l'Italien Eljes Hishri. Il faisait face, hier soir, en quarts de finale au Russe Gabil Mamedov, vainqueur 5-0 au tour précédent du Polonais Radomir Obrusniak. Par contre, Jean-Luc Rosalba (75 kg) a concédé une défaite de 5-0 jeudi soir contre le Turc Ihsan Erdogan.

C'était les deux derniers combats engageant les Mauriciens en huitièmes de finale de cette compétition après la qualification de Merven Clair et Richarno Colin mercredi aux dépens du Tchèque Zdenek Chladek (4-1) et du Turc Yasin Yilmaz (5-0) respectivement. Par contre, Sharwin Kumar Beedassee (-49 kg) avait été dominé 5-0 d'entrée par le Kazakh Erzhan Shomart.

Hier soir, Merven Clair livrait son combat contre l'Indien Manoj Kumar, un adversaire à prendre très au sérieux vu que celui-ci a disposé 5-0 du Bulgare Robert Chamasanyen pour se qualifier. De son côté, Richarno Colin, qui a jusqu'ici réussi son retour sur la scène internationale, était aux prises avec Suédois Yohannes Berhane, qui a fait la différence 4-1 au tour précédent contre l'Espagnol Johan Orozco.