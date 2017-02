« No time to relax. » Le conseiller technique d’origine cubaine de boxe, Roberto Ibanez, hausse d’emblée les enchères en ce début de saison. À peine les championnats nationaux Elite terminés, voilà que cinq des dix lauréats aborderont une première compétition internationale, à savoir la Stranja Cup, qui se déroulera en Bulgarie à partir du 21 février. En guise de préparation de cette compétition, la plus ancienne d’Europe, un camp d’entraînement est prévu dans la capitale bulgare du 14 au 20 courant.

Sharwin Kumar Beedassee (catégorie-49 kg), John Colin (-60 kg), Richarno Colin (-64 kg), Merven Clair (-69 kg) et Jean-Luc Rosalba (-75 kg) mettront le cap sur la Bulgarie lundi. Ils seront accompagnés de Roberto Ibanez et du responsable de la délégation, Jonathan Sutton, assistant-secrétaire de l’Association mauricienne de boxe (AMB).

Le grand absent se trouve être Kennedy St Pierre, qui avait décroché l’or au cours des championnats nationaux dans la catégorie +91 kg. « Il doit à tout prix retrouver son poids normal afin de pouvoir évoluer dans sa catégorie, à savoir les -91 kg. À partir de là, il pourra être sollicité pour les rendez-vous internationaux », avance Roberto Ibanez.

Ce dernier a donc fait confiance à un groupe relativement expérimenté pour cette première sortie. Si les frères Colin, Clair et Rosalba ont déjà évolué dans des compétitions de renom, le jeune Beedassee en sera à sa première tentative internationale dans la catégorie Elite, après avoir participé aux championnats du monde Youth l’année dernière.

« Les championnats nationaux nous ont permis de déceler les forces et faiblesses des boxeurs à l’amorce de cette saison. Quant à cette présente compétition, elle servira de préparation pour les championnats dAfrique qui, pour la première fois, seront qualificatifs pour les Mondiaux. À la Stranja Cup, malgré le niveau élevé, je m’attends à au moins trois podiums », soutient le Cubain.

Cette compétition tenue en Bulgarie sera loin d’être une fin en soi. Les champions nationaux devront demeurer sur leurs gardes face à une rude concurrence. « Nous voulons avoir sous la main plus d’un boxeur valable dans chaque catégorie. C’est pourquoi nous avons établi une présélection de trente boxeurs, dont trois Rodriguais. Six autres éléments se trouvant chez les Youth ont retenu leur attention », fait ressortir Roberto Ibanez.

Si ce dernier souhaite une participation de six ou sept boxeurs aux championnats d’Afrique, il n’en demeure pas moins qu’il misera sur l’assiduité et la discipline au sein de ses troupes afin de mener à bien sa mission.

La délégation mauricienne

Boxeurs : Sharwin Kumar Beedassee (-49 kg), John Colin (-60 kg), Richarno Colin (-64 kg), Merven Clair (-69 kg) et Jean-Luc Rosalba (-75 kg)

Entraîneur : Roberto Ibanez

Chef de délégation : Jonathan Sutton



BOXE : Un premier test avant les championnats d'Afrique et les Mondiaux

Sollicités d'emblée en ce début de saison, les boxeurs de l'élite ont rapidement confirmé leurs bonnes intentions. À travers les championnats nationaux tenus de jeudi à dimanche à Vacoas, ils se sont mis en condition dans le cadre d'une saison qui sera dominée par les championnats d'Afrique et les championnats du monde prévus fin mai et fin août respectivement. Si les favoris ont émergé, il n'empêche qu'ils ont parfois eu à puiser dans leurs réserves face à des adversaires qui voulaient bousculer la hiérarchie, à l'instar des Jordy Vadamootoo, Stephano Jolicoeur et Christopher Alberte.

L'objectif visé par les lauréats demeure de briller lors de la compétition continentale et ensuite de soutenir la comparaison aux Mondiaux. Porte-drapeau du noble art mauricien, Kennedy St Pierre, qui retrouvait le chemin de la compétition après sa participation aux Jeux Olympiques, veut confirmer son statut de n°1 africain. « Avec beaucoup de sérieux et de détermination, je vais retrouver la catégorie des -91 kg et m'imposer aux championnats d'Afrique. Certes, il me manque encore des repères, mais cela viendra au fil des compétitions. »

Après son incursion victorieuse chez les +91 kg, le pugiliste de Tranquebar compte enrichir son palmarès. « Il me faudra me concentrer sur les championnats du monde. Décrocher une médaille ne constitue pas une mission impossible. Il me faudra de l'application, du sérieux et de la motivation. »

Retour victorieux à la compétition également pour Richarno Colin après ses deux blessures subies la saison dernière. La motivation demeure plus que jamais présente chez le Vacoassien, de nouveau maître chez les -64 kg. « Avec le soutien de mes entraîneurs, mon commanditaire et mes parents, je compte me retrouver sur la plus haute marche du podium aux championnats d'Afrique. Certes, il me reste encore à travailler au niveau technique et tactique, mais je me suis senti à l'aise au cours de cette compétition nationale. »

De son côté, Merven Clair tentera de confirmer sa montée en puissance affichée la saison dernière à travers sa qualification olympique. « Les séances d'entraînement ont repris à un bon rythme depuis le début de cette année. En évoluant à l'aise et en appliquant ma technique, je compte être à la hauteur aux championnats d'Afrique et aux Mondiaux. » Se sentant « plus à l'aise » chez les -69 kg, le médaillé d'argent au dernier tournoi qualificatif africain compte sur ses encadreurs et son commanditaire pour atteindre les objectifs visés.

Quant à John Colin, il a décroché un septième titre consécutif chez les -60 kg. Toutefois, il veut viser plus haut cette saison, avec le soutien des membres du staff technique national et des entraîneurs régionaux, dont Stéphane Victorine, qui a d'ailleurs été son premier mentor. « J'espère confirmer la progression amorcée depuis la saison dernière. Cela me permettra de mieux me situer afin de concrétiser les espoirs placés en moi. »

Satisfaction

Ce même état d'esprit anime Jean-Luc Rosalba, désigné meilleur boxeur de la compétition à l'issue d'un duel intense face à Christopher Alberte. « Avec la discipline et la volonté, je veux décrocher la qualification pour les Mondiaux. À plus long terme, ce sera une prestation intéressante aux Jeux du Commonwealth l'année prochaine. »

Reste que la relève a également répondu présent, à l'image de Sharvin Kumar Beedassee, vainqueur chez les -49 kg. « Ma participation aux championnats du monde Youth m'a beaucoup aidé au niveau de l'expérience. Aujourd'hui, je me sens plus fort dans la tête et je compte consentir à encore plus de sacrifices pour pouvoir participer aux championnats d'Afrique. »

Vainqueur de son côté chez les -56 kg, Denis Mickey connaît son heure de gloire à 25 ans. Le boxeur d'Albion se veut ainsi redevable à Gilbert Matoona, qui a su lui faire confiance et au conseiller technique, Roberto Ibanez. Il attend la suite des événements avec une certaine sérénité. « Participer aux championnats du monde a été mon rêve de gosse. Cependant, je demeure conscient que je dois encore progresser et qu'il me faudra de la patience. »

La satisfaction émerge également du côté de l'entraîneur national, Judex Bazile. « Ce fut un long tournoi sur quatre jours. Néanmoins, plusieurs finales ont été âprement disputées et constater une telle concurrence s'avère encourageant. De plus, des catégories telles que les -49 kg, -52 kg et -56 kg ont trouvé leurs patrons. Le but était de mettre les boxeurs dans le rythme de la compétition et le pari a été réussi. »

Alors qu'une première compétition internationale se profile à l'horizon, Judex Bazile a ainsi dressé un plan de travail, soit des séances d'entraînement régulières pour ceux se trouvant dans la présélection et une séance tous les vendredis pendant trois mois pour les autres. Question de constater leur évolution sur les aspects physiques et technico-tactiques à l'issue des séances tenues dans leurs régions respectives.

Il faut par ailleurs signaler la bonne organisation au cours de ces quatre jours de compétition. L'Association mauricienne de boxe a su déléguer ses responsabilités et, de surcroît, aucune contestation n'a été notée à l'annonce des verdicts.