BOXE - STRANJA CUP (BULGARIE) : Richarno Colin, Beedassee et Clair en action ce soir

Les choses sérieuses commencent ce soir pour les boxeurs mauriciens dans le cadre de la 68e édition de la Stranja Cup. Au Sofia Sports Hall en Bulgarie, Sharwin Kumar Beedassee, Richarno Colin et Merven Clair effectueront leur entrée en compétition. De leur côté, John Colin et Jean-Luc Rosalba livreront leur premier combat demain soir au cours d'une compétition qui a accueilli 172 boxeurs venant entre autres d'Arménie, d'Angleterre, d’Équateur, d'Azerbaïdjan, de Chine, de Biélorussie et d'Inde.

Engagé dans la catégorie -49 kg, le jeune Beedassee abordera son premier combat au niveau de l'élite en affrontant un Kazakh en huitièmes de finale. L'aîné des frères Colin, en action chez les -64 kg, trouvera lui sur sa route un Turc en 16es de finale, tandis que Merven Clair, après sa participation aux derniers Jeux Olympiques, défiera un Tchèque en huitièmes de finale de la catégorie -69 kg.

Demain, John Colin (catégorie -60 kg) sera à l'épreuve d'un Italien en huitièmes de finale, tandis que Jean-Luc Rosalba, désigné meilleur boxeur lors des derniers championnats nationaux Elite, affrontera un Turc en huitièmes de finale de la catégorie -75 kg.

Pour rappel, avant d'aborder cette compétition qui se trouve être la plus ancienne en Europe, les boxeurs mauriciens ont entamé un camp d'entraînement d'une semaine en Bulgarie. Et ce, sous la férule du conseiller technique d'origine cubaine, Roberto Ibanez. Selon les renseignements obtenus, ce stage s'est déroulé dans de bonnes conditions et ils sont maintenant en condition pour faire bonne figure au cours de cette échéance, l'objectif visé par Ibanez étant un minimum de trois podiums.