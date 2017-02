BOXE — STRANJA CUP : Cinq boxeurs en Bulgarie cette semaine

L'Association mauricienne de Boxe (AMB) sera représentée à la Stranja Cup le 20 aux 26 courants, en Bulgarie, par une sélection de cinq boxeurs composée de Sharwin Beedassee (-49 kg), John Colin (-60 kg), Richarno Colin (-64 kg), Merven Clair (-69 kg) et Jean-Luc Rosalba (-75 kg). Ces derniers mettent le cap sur la Bulgarie demain pour un stage de préparation et seront accompagnés du directeur technique national, le Cubain Roberto Ibanez Chavez. Le chef de délégation, nommément Jonathan Sutton, rejoindra lui le groupe dimanche prochain, soit la veille de la compétition.

Pour le président de l'AMB, Indiren Ramsamy, cette première compétition internationale revêt de toute son importance, puisqu'elle marque le début d'une longue route menant aux Jeux olympiques de 2020, à Tokyo au Japon. Selon lui, l'objectif est surtout de prendre confiance en vue d'autres compétitions internationales auxquelles aspire à participer l'AMB. « L'idée sera de réaliser une bonne performance et comme l'a fait remarquer le DTN, nous avons de bonnes chances de médailles », indique Indiren Ramsamy. « Les boxeurs ont eu une bonne préparation, alors que les championnats nationaux Elite du week-end dernier nous ont permis de consolider l'ossature nationale pour l'année en cours. Je remercie les officiers du ministère, aussi bien que le ministre Stephan Toussaint, pour la rapidité avec laquelle le dossier a été approuvé, dans la mesure où il nous fallait attendre la compétition du week-end dernier pour arrêter notre sélection. »

Pour revenir aux Championnats nationaux Elite, l'entraîneur national Judex Bazile s'est dit, de son côté, satisfait sur ce qu'il a pu observé durant les quatre jours de compétition. « Je dirai d'abord que l'organisation de la toute première compétition de l'année a été une réussite. Il y a eu une bonne promotion autour, donc une bonne participation. Et qui plus est, l'ambiance au gymnase était formidable », a-t-il déclaré. Le niveau technique, a-t-il ajouté, était « correct » considérant que la majorité des participants n'ont eu qu'un mois de préparation après la coupure en raison des fêtes de fin d'année. « Beaucoup de boxeurs ont livré entre trois à quatre combats en l'espace de quatre jours. Malgré cela, ils ont démontré beaucoup de concentration dans le travail », a-t-il fait remarquer.

Bazile : « Combats de haute intensité »

Certes, a-t-il ajouté, il y a eu des déchets techniques, mais les boxeurs ont tout de même montré énormément d'envie, ce qui fait que les combats ont été très intenses. « En finale surtout, les combats ont été d'une grande intensité, où tous les boxeurs ont sorti le grand jeu. Je pense, entre autres, à la finale des 75 kg opposant Jean-Luc Rosalba à Christopher Alberte où les deux boxeurs ont tout donné. Malgré la fatigue cumulée lors des trois premiers jours de compétition, ils ont tout fait pour s'imposer », a-t-il fait ressortir. Judex Bazile a également cité les combats mettant aux prises John Colin à Jordy Vadamootoo (-60 kg) ou encore celui opposant David Rolfo à Stephano Jolicoeur (-52 kg).

L'entraîneur national a salué la détermination des plus jeunes qui ont boxé sans complexe face aux boxeurs les plus expérimentés. Il a ainsi cité le combat de Ludovan Maurer, lequel a posé des difficultés à Kennedy St Pierre chez les plus de 91 kg. Malgré sa défaite en demi-finale, Ludovan Maurer n'a pas démérité, a indiqué Judex Bazile, tout comme le Rodriguais Christopher Casimir (-64 kg), battu en finale par Richarno Colin, et qui a livré une belle demi-finale face à Kinsley Prosper. Idem pour Dylan Hélène battu en demi face à Denis Muckey et Stephano Jolicoeur, brillant en demi et battu ensuite en finale par David Rolfo.

Selon Judex Bazile, ces championnats ont été de bon augure, surtout avec l'intensité affichée lors des combats pendant les quatre jours de compétition. À l'issue de la compétition, a-t-il ajouté, certains boxeurs ont été identifiés comme potentiels présélectionnés en vue des Jeux des îles de 2019 prévus à Maurice et seront appelés les vendredis dans le cadre d'un suivi. Les boxeurs seront évalués après un certain temps, et ce, en se basant sur leur progression et leur régularité aux entraînements. Ce n'est qu'ensuite que certains passeront à plein temps avec la présélection nationale.