BP DU MSM, HIER: Le MSM évoque un régulateur pour la presse

Face à ce qu’il considère de l’acharnement contre la présidence et le gouvernement, le MSM parle d’un régulateur pour la presse. C’est du moins, selon nos informations, un des points abordés dans le Bureau politique du parti, hier, au Sun Trust, suivant notamment l’affaire Alvaro en particulier. Une affaire qui n’a pourtant pas été prise dans le fond par le BP, aucun débat n’ayant été lancé. Toutefois, il a été révélé aux membres du BP que sans l’intervention de hauts dirigeants du MSM, cette semaine, la Présidente de la République “dégoûtée par les accusations portées à son encontre”, aurait soumis sa démission. Et face aux propos du leader du Reform Party, Roshi Bhadain, le ministre de la Bonne Gouvernance, Sudhir Sesungkur a reçu le soutien des membres du MSM.

La Biscuit Gate n’a, non plus, pas été longuement abordée, à la grande surprise des membres du BP, hier, les explications étant que les procédures ont été suivies et que jusqu’ici, il n’y a pas eu de preuve de favoritisme dans cette affaire. Ainsi, s’il a duré un peu plus de 1h30, il a surtout été question lors de ce Bureau politique de l’adhésion des trois nouveaux membres, en l’occurrence Zouberr Joomaye, Joe Lesjongard et Marie-Claire Monty, qui, présents, ont prêté allégeance au MSM et au leader dont ils ont chanté les louanges.

L’adhésion de Rafick Sorefan a aussi été ratifiée et le député du No 15 fera partie du prochain BP du MSM. À l’agenda de ce BP également, les préparatifs dans le cadre de la Journée de la Femme, de la fête de l’Indépendance et du 1er-Mai. À l’issue de cette réunion, le Premier ministre s’est prêté au jeu des questions de la presse. S’il a défendu la Présidente de la République concernant l’affaire Alvaro, Pravind Jugnauth n’a pas souhaité commenter la Biscuit Gate. Cela, en raison de la motion de blâme déposée par le chef de file du PTr, Shakeel Mohamed, contre la Speaker et du débat qui s’ensuivra.

“À ce stade, je ne ferai pas de commentaires car je prendrai part à ce débat. Je ne vais pas débattre de cette motion aujourd’hui en public. Je vais intervenir à l’Assemblée nationale et je dirai tout ce qu’il y a à dire. Le moment viendra pour débattre de cette motion et vous verrez ma prise de position et ce que j’ai à dire”, a répondu le leader du MSM.

Aux journalistes qui ont demandé à Pravind Jugnauth s’il se dissocie des propos à caractère sectaire tenus par le président de la Hindu House, jeudi dernier, dans le cadre des célébrations de la fête Maha Shivaratree, Pravind Jugnauth avance que “mo pa d’accord avec bann discours politiques. C’est justement la raison ki nou fin adopté le principe pou pa pran la parole dan bann fonctions purement religieuses en tant que politiciens.” Il explique ne pas souhaiter qu’il y ait des opportunités, à ces occasions, d’aborder des sujets autres que ceux de la fonction en question. “Sakenn assim so responsabilité”, dit-il, ajoutant “moi, ni mo ale dire ki ke ce soit ale fer kik discours; sakenn libre faire so discours, mais moi mo pas d’accord avec bann discours dan sa sens-là.”