BRACONNAGE : Nos lagons dépouillés quotidiennement

Malgré les lois et la surveillance supposément effectuée par les garde-côtes, le braconnage se fait quotidiennement dans les lagons de Maurice. Du nord au sud, de nombreuses espèces de poissons, de crustacés ou de concombres de mer (bambaras) sont victimes de pêche illégale, parfois par ignorance de ceux qui la pratiquent, mais souvent au vu et au su des autorités.

Des pêcheurs à la senne qui utilisent leurs filets tout au long de l’année alors que la saison de pêche autorisée est de mars à septembre, des inconscients qui collectent des dizaines de kilos de bambaras dans les lagons, des poissons juvéniles pêchés avant d’avoir pu se reproduire pour assurer la pérennité de leurs espèces et des activités de pêche pratiquées dans des zones non autorisées : le braconnage fait partie du quotidien.

À Pointe aux Sables, hors de la saison de pêche à la senne, on peut souvent voir des gens en train de s’y adonner sans être inquiété par les garde-côtes qui, il faut le souligner, ne sont pas souvent visibles. “Lasenn pase tout long lane dan Moris. Zame ena fermtir lasenn”, s’insurge un amateur de pêche de la région. Une déclaration loin d’être exagérée, comme en témoignent ceux qui se rendent en bord de mer régulièrement à travers l’île. “Je vois souvent des gens en train de placer ou retirer les filets hors de la période de pêche autorisée. Ils le font en pleine journée parfois, mais c’est souvent la nuit que je les aperçois. Si je peux les voir, je ne comprends pas comment les autorités peuvent l’ignorer”, confie un habitué de la plage du Morne. Même constat à St-Martin dans l’ouest ou à Grand-Gaube dans le nord.

Pêche à la senne hors saison.

À Poste La Fayette dans l’est, on confie que le braconnage est pratiqué avec la complicité des garde-côtes. “Je pêche en utilisant plusieurs techniques, notamment avec des baleines et un élastique. Les garde-côtes le savent et me laissent faire, du moment que je partage mes prises avec eux”, confie un habitant de la région. À Poudre d’Or, non seulement la pêche à la senne se pratique hors saison, mais elle est faite dans une réserve marine qui, par définition, est un lieu protégé où la plupart des techniques de pêche, notamment la senne, sont interdites. “Sa lane-la dan Poud Dor, lapes lasenn inn demare direk dan rezerv marinn. Tou dimounn inn trouve. Mo demann mwa si pa ena dimounn pou vey sa. Zame mo’nn tann personn dir nanye ni okenn gard-kot vinn gete”, confie un habitant.

À Pointe aux Sables et à Pointe Lascar notamment, le bambara, mets prisé par les connaisseurs et disponible dans certains restaurants, est récolté quotidiennement pour la revente, alors que cette activité est interdite depuis le 1er août 2009. Cette année-là, le ministère de la Pêche faisait le constat accablant que 50% de l’espèce avait été décimée à travers la pêche. Force est de constater que ces lois ne sont ni respectées ni appliquées.

Il faut savoir que le bambara joue un rôle prépondérant dans l’écosystème marin. Il aide les récifs coralliens à rester propres pendant la nuit. Se nourrissant en filtrant l’eau, il absorbe les détritus et expulse un sable propre et oxygéné dans son sillage, ce dont profite tout l’écosystème marin. Sans lui, plusieurs autres espèces marines ne seraient sans doute plus présentes dans les lagons.

Destruction des coraux.

Le gros problème que pose le braconnage est la mise en péril de l’activité de pêche, pour plusieurs raisons. À commencer par la prise de poissons juvéniles, qui n’auront pas eu le temps de se reproduire. “Dans le braconnage, c’est souvent ce qui ressort. La taille des poissons n’est pas respectée et cela aura forcément un impact sur les chances de survie des espèces concernées. Dans le même registre, le stock de poisson sera grandement affecté si la pêche se fait intensivement sans interruption”, explique Céline Miternique de l’ONG Reef Conservation.

L’autre gros souci est la destruction des coraux et des herbiers que cela engendre. “Les braconniers n’utilisent pas toujours les bonnes techniques de pêche. Souvent, ils détruisent les coraux et les herbiers en se rendant sur leur lieu de pêche. Sans compter la dangerosité pour les autres usagers des lagons, qui peuvent être blessés par une foène utilisée par un braconnier”, confie Céline Miternique. En outre, la pêche illégale empêche les scientifiques de faire une évaluation réelle du stock de poissons et d’autres fruits de mer. Ce qui rend difficile la prise de mesures adaptées.