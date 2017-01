BRAMER HOUSE : Le DPP appelé à trancher sur le cas d’Iqbal Mallam-Hassam

Iqbal Mallam-Hassam, ancien Managing Director de la State Investment Corporation (SIC), fait l’objet de deux accusations provisoires en Cour de Rose-Hill, soit abus dans l’exercice de ses fonctions et blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir usé de sa position pour l’achat d’un étage et d’un espace bureau d’un montant de Rs 105 M à la compagnie Ottoman Capital Ltd, pour l’acquisition de 392 m2 au rez-de-chaussée et 1 090 m2 au 11e étage de la Bramer House, à la cybercité d’Ébène. Lors de sa comparution en Cour de Rose-Hill hier, Me Homanaden Ponen, l’avocat de l’ICAC, a soutenu que l’enquête a été bouclée et que le dossier a été transmis au bureau du DPP le 11 janvier 2017. Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, a par la suite demandé que le DPP vienne donner sa position sur ces deux charges provisoires. L’affaire a alors été renvoyée au 13 février.

BAR COUNCIL : Le nouveau président connu le 27 janvier

Les avocats Saïd Toorbuth et Jacques Tsang Man Kin sont en lice pour le poste de président du Bar Council cette année. Hier, c’était le dernier jour pour la soumission de candidature à ce poste. L’élection se tiendra au siège de la Mauritius Bar Association (MBA) le 27 janvier à 14 h 30. Par ailleurs, quatre avocats ont postulé pour faire partie des membres du Bar Council, à savoir Mes Priscilla Balgobin-Bhoyrul, Tawheen Choomka, Arvin Halkhoree et Mohammad Isham Oozeer.