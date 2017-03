BRAMER HOUSE : L’enquête de l’ICAC sur Iqbal Mallam-Hassam bouclée

Iqbal Mallam-Hassam, ancien Managing Director de la State Investment Corporation (SIC), a comparu en cour de Rose-Hill hier dans le cadre des deux accusations provisoires retenues contre lui dans l’affaire BAI. Me Anissah Soobratty, représentant l’ICAC, a déclaré que l’enquête approfondie réclamée par le DPP a été bouclée et que le dossier lui sera transmis. Pour rappel, le DPP avait réclamé une enquête approfondie après que le dossier a été transmis à son bureau une première fois le 11 janvier 2017. L’homme de loi d’Iqbal Mallam-Hassam, Me Shakeel Mohamed, a toutefois réclamé la radiation des accusations provisoires contre son client. Les débats sur cette motion auront lieu le 20 mars.

L’ancien Managing Director de la State Investment Corporation (SIC) fait l’objet de deux accusations provisoires en cour de Rose-Hill, abus dans l’exercice de ses fonctions et blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir usé de sa position pour l’achat d’un étage et d’un espace bureau d’un montant de Rs 105 M à la compagnie Ottoman capital Ltd pour l’acquisition de 392 mètres carrés au rez-de-chaussée et 1 090 mètres carrés au 11e étage de la Bramer House à la Cybercité d’Ébène.