Brandon Lerena reçu 4 sur 4

Le jockey sud-africain Brandon Lerena a réalisé un beau quadruplé samedi dernier. Sa belle journée a débuté avec Dawn Raid dans la deuxième épreuve avant d’enchaîner avec Melson (3e course) et Argun (4e course). Il a conclu son récital avec Scotsnog dans l’épreuve phare, The T-Printers 25th Anniversary Cup. Ce quadruplé a aussi permis à l’entraînement Rousset (Rs 1 641 500) de creuser l’écart au niveau du championnat des écuries avec désormais Rs 498 000 d’avance sur Ramapatee Gujadhur, également vainqueur lors de cette journée par l’entremise de Van Der Scaler (7e course). Une mention pour Shirish Narang qui est troisième avec Rs 1 118 000 de stakesmoney. Avec maintenant six victoires au compteur, Brandon Lerena occupe seul le fauteuil de leader devant son compatriote Robert Khathi (3 victoires). Du côté des entraîneurs, ils ne sont à présent plus que quatre à n’avoir pas encore ramené de gagnant cette saison, à savoir Vincent Allet, Shyam Hurchund, Alain Perdrau et Amardeep Sewdyal.

La 100e de Bardottier

Cette 3e journée de compétition restera à jamais gravée dans la mémoire de Jeanot Bardottier. Et pour cause, puisque le Mauricien en a profité pour piloter son 100e gagnant au Champ de Mars en menant Shield Of Thunder à la victoire dans l’épreuve d’ouverture. Pour rappel, le natif de Tranquebar avait signé son tout premier gagnant le 30 mai 2009 alors qu’il était en selle sur Power Of Poseidon de la défunte écurie Maigrot.

Les premières

Après deux journées blanches, les entraîneurs Raj Ramdin et Simon Jones ont finalement vaincu le signe indien à l’issue du troisième acte. Shield Of Thunder a ainsi ouvert le compteur de l’entraînement Raj Ramdin alors que Burwaaz s’est illustré pour Simon Jones dans l’épreuve de clôture. Burwaaz, qui a récolté son premier succès sur notre turf samedi dernier, en était à sa 9e tentative au Champ de Mars.

Le 2 à l’honneur

Il fallait accorder une attention particulière au chiffre 2 lors de cette 3e journée car il a fait les affaires de cinq vainqueurs, nommément Dawn Raid, Melson, Scotsnog, Burwaaz et Argun. Les quatres premiers portaient tous le dossard n°2 dans leurs épreuves respectives, tandis qu’Argun avait hérité du deuxième couloir dans The T-Printers Company Ltd Cup. Il est aussi bon de faire ressortir qu’Argun a permis à l’écurie Rousset de remporter la quatrième course pour la troisième fois en trois journées cette saison après Entrée et Gharbee.

Doublé pour Kildonan

L’étalon Kildonan a fait parler de lui samedi dernier avec deux de ses progénitures qui ont été victorieuses lors de cette troisième journée. Il s’agit de Step To Fame et Scotsnog. Le premier nommé a justifié sa cote de favori sur le kilomètre réservé au Benchmark 56 en s’imposant de bout en bout, tandis que Scotsnog a surmonté son mauvais départ pour s’offrir brillamment l’épreuve principale.